El gran dilema del ahorrador: la alternativa a la inversión en vivienda que gana liquidez y evita sorpresas

La última semana ha estado marcada por las caídas en todas las bolsas por el conflicto de Irán, que ha afectado especialmente a los mercados europeos y asiáticos con descensos superiores al 7% en algunos índices, mientras el petróleo ascendía más de un 30%. En este contexto, como cada lunes Antonio Hernández Bernal y Renta 4 Banco Jaén nos trae la actualidad económica y financiera, abordando el dilema de muchos ahorradores: la inversión en vivienda frente a la inversión financiera.

El atractivo de la inversión inmobiliaria

La inversión inmobiliaria resulta atractiva por varias razones. “Históricamente, la vivienda tiende a aumentar de valor a largo plazo, lo que puede generar plusvalía en una futura venta”, explica Hernández Bernal. Además, el alquiler puede suponer una fuente de ingresos relativamente estable, similar a los dividendos de las acciones.

Los riesgos ocultos del ladrillo

Sin embargo, esta inversión conlleva costes significativos. De entrada, se asume un 10% de pérdida en impuestos y gastos de compraventa, a lo que se suman los gastos financieros si se recurre a financiación. A esto hay que añadir costes fijos como la conservación del inmueble, comunidad, posibles derramas y cambios regulatorios que “pueden ir mermando poco a poco la rentabilidad”.

El principal problema que encontramos invirtiendo en inmuebles es la iliquidez" Antonio Hernández Bernal

Pero según el experto de Renta 4 Banco Jaén, “el principal problema que encontramos invirtiendo en inmuebles es la la iliquidez que tiene lo mismo, es decir, la dificultad de deshacer esa inversión en caso de necesitarlo”. Este factor, junto a la falta de una cotización constante, puede enmascarar la fluctuación real del valor de la propiedad.

SOCIMIs: la alternativa híbrida

Para quienes buscan invertir en el sector inmobiliario sin comprar una vivienda, existen alternativas financieras como las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria). Estas empresas invierten en una cartera diversificada de activos para alquiler, como viviendas, oficinas o locales comerciales.

Sus acciones pueden comprarse y venderse fácilmente en bolsa" Antonio Hernández Bernal

La gran ventaja de las SOCIMI es que, al ser empresas cotizadas, “sus acciones pueden comprarse y venderse fácilmente en bolsa, al igual que cualquier otra compañía”. Esto permite al inversor participar en el mercado inmobiliario pero con la liquidez y la flexibilidad de la inversión financiera, evitando muchos de los inconvenientes de la compra directa.