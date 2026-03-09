La Residencia Fuente de la Peña desvela su modelo de éxito: "Es una familia dentro del barrio"

COPE Jaén celebra su 60 aniversario poniendo en valor proyectos sociales que han marcado la provincia. En este contexto, la Residencia Fuente de la Peña ha compartido su labor en el cuidado de los mayores, con la participación de su director, Luciano Paredes, y el vicepresidente de su consejo rector, Javier Armenteros.

Armenteros ha agradecido el papel de la emisora, destacando su importancia para las empresas de economía social. "Para nosotros es muy importante que una radio como la COPE nos dé una ventana donde poder expresarnos y decir a qué nos dedicamos", ha afirmado. Por su parte, Paredes ha deseado que la cadena siga siendo un lugar "donde poder expresar con libertad lo que pasa".

Un hogar más allá de una residencia

El centro se encuentra en un momento de plena consolidación, basado en una filosofía clara. "Vemos las caras de felicidad que tienen, lo a gusto que están las personas y la convivencia que tienen con el exterior", explica Paredes. El director subraya que han logrado formar "ni más ni menos que una familia dentro del barrio".

Somos ni más ni menos que una familia dentro del barrio que tenemos" Luciano Paredes

Esta integración se refleja en su participación activa en la vida local, como en la procesión del Cristo de Charcales o en las dinámicas con colegios cercanos. Estas actividades fomentan una enriquecedora relación entre mayores y jóvenes, creando una "sociedad bastante grande", según Armenteros.

Una nueva perspectiva de futuro

Mirando hacia adelante, el objetivo principal es que la residencia sea cada vez más un hogar. "Esperamos que nuestros mayores estén en su propia casa", señala Javier Armenteros. Este enfoque se centra no solo en el bienestar presente, sino en ofrecer un nuevo horizonte vital a los residentes.

Luciano Paredes destaca la satisfacción personal que le aporta su trabajo. "Lo que más me aporta es la satisfacción de verlos, que tienen una perspectiva de futuro y de trabajo y de labor que ellos pueden realizar", ha comentado. Se busca que la llegada al centro no sea un final, sino el comienzo de una etapa donde pueden seguir compartiendo y aportando.