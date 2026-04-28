Esencial, el AOVE de la Sierra de Cazorla que sabe a campo y triunfa en el mercado
La cooperativa Nuestra Señora de la Encarnación se consolida como un referente mundial con sus aceites de calidad amparados por la D.O. Sierra de Cazorla
Jaén - Publicado el
2 min lectura6:40 min escucha
En el corazón del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, la S.C.A. Nuestra Señora de la Encarnación de Peal de Becerro se ha erigido como una de las mayores productoras de aceite de oliva virgen extra (AOVE) del mundo. Fundada formalmente en los años 60 tras la agrupación de pequeños agricultores, esta cooperativa con miles de socios y casi 70 años de historia es hoy un referente internacional gracias a su apuesta por la calidad, la innovación y la sostenibilidad.
El secreto de su aceite: Picual y Royal
Los aceites de esta cooperativa reflejan la esencia de la comarca. Según José Luis Marín, presidente de la D.O. Sierra de Cazorla, son aceites "intensos", especialmente los tempranos de mediados de octubre, que presentan "un intenso aroma y olor a verde, un olor a manzana, tomate". Las variedades autóctonas como la picual y la royal son clave en su producción, y aunque cada cooperativa tiene "su toque", el perfil general es característico del terruño.
Bajo la marca principal Esencial, la cooperativa comercializa sus productos más selectos: el picual verde de cosecha temprana, el picual ecológico y el royal. La filosofía, como su nombre indica, es ofrecer un producto que es un "legado", abarcando con estas variedades las principales demandas del cliente. Este año, además, esperan lanzar un royal ecológico si las condiciones lo permiten.
Esencial se distingue por ser un aceite de primera campaña, con "esos aromas más fuertes, ese picor característico, ese amargor característico y esos olores que le hacen también perdurar más durante el año". Marín destaca que es un producto cada vez más buscado por el consumidor, tanto a nivel nacional como internacional. "Hace 8 o 10 años atrás era impensable meter un aceite verde de primera campaña", comenta, pero ahora "solamente con el color la gente lo llena".
Hace 8 o 10 años atrás era impensable meter un aceite verde de primera campaña"
En cuanto a su perfil sensorial, Esencial ofrece un "toque fresco", mientras que la versión ecológica se define más por "el sabor a hierba, el olor a hierba fresca". Otros matices recuerdan a "tomate, a manzana", evocando los aromas "propios del campo en sí en primavera".
D.O. Sierra de Cazorla, un sello de garantía
La Denominación de Origen Sierra de Cazorla es, en palabras de su presidente, "una bandera, una insignia, es el reflejo del trabajo de una comarca". Este sello no solo asocia el producto al entorno rural y a la frescura de la sierra, sino que ofrece una garantía fundamental para el consumidor. Marín subraya que la D.O. certifica el origen a través de una "inspección exhaustiva de sus técnicos".
Al cliente al final le da una garantía muy grande de saber de dónde viene ese producto"
Esta certificación, explica, "al cliente al final le da una garantía muy grande de saber de dónde viene ese producto". El nombre Sierra de Cazorla añade un valor de frescura y sabor que el consumidor reconoce y valora, consolidando la confianza en el AOVE de la región.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.