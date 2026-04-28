Esencial, el AOVE de la Sierra de Cazorla que sabe a campo y triunfa en el mercado

En el corazón del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, la S.C.A. Nuestra Señora de la Encarnación de Peal de Becerro se ha erigido como una de las mayores productoras de aceite de oliva virgen extra (AOVE) del mundo. Fundada formalmente en los años 60 tras la agrupación de pequeños agricultores, esta cooperativa con miles de socios y casi 70 años de historia es hoy un referente internacional gracias a su apuesta por la calidad, la innovación y la sostenibilidad.

El secreto de su aceite: Picual y Royal

Los aceites de esta cooperativa reflejan la esencia de la comarca. Según José Luis Marín, presidente de la D.O. Sierra de Cazorla, son aceites "intensos", especialmente los tempranos de mediados de octubre, que presentan "un intenso aroma y olor a verde, un olor a manzana, tomate". Las variedades autóctonas como la picual y la royal son clave en su producción, y aunque cada cooperativa tiene "su toque", el perfil general es característico del terruño.

José Luis Marín en los estudios de COPE Jaén

Bajo la marca principal Esencial, la cooperativa comercializa sus productos más selectos: el picual verde de cosecha temprana, el picual ecológico y el royal. La filosofía, como su nombre indica, es ofrecer un producto que es un "legado", abarcando con estas variedades las principales demandas del cliente. Este año, además, esperan lanzar un royal ecológico si las condiciones lo permiten.

Esencial se distingue por ser un aceite de primera campaña, con "esos aromas más fuertes, ese picor característico, ese amargor característico y esos olores que le hacen también perdurar más durante el año". Marín destaca que es un producto cada vez más buscado por el consumidor, tanto a nivel nacional como internacional. "Hace 8 o 10 años atrás era impensable meter un aceite verde de primera campaña", comenta, pero ahora "solamente con el color la gente lo llena".

Hace 8 o 10 años atrás era impensable meter un aceite verde de primera campaña" José Luis Marín

En cuanto a su perfil sensorial, Esencial ofrece un "toque fresco", mientras que la versión ecológica se define más por "el sabor a hierba, el olor a hierba fresca". Otros matices recuerdan a "tomate, a manzana", evocando los aromas "propios del campo en sí en primavera".

D.O. Sierra de Cazorla, un sello de garantía

La Denominación de Origen Sierra de Cazorla es, en palabras de su presidente, "una bandera, una insignia, es el reflejo del trabajo de una comarca". Este sello no solo asocia el producto al entorno rural y a la frescura de la sierra, sino que ofrece una garantía fundamental para el consumidor. Marín subraya que la D.O. certifica el origen a través de una "inspección exhaustiva de sus técnicos".

Al cliente al final le da una garantía muy grande de saber de dónde viene ese producto" José Luis Marín

Esta certificación, explica, "al cliente al final le da una garantía muy grande de saber de dónde viene ese producto". El nombre Sierra de Cazorla añade un valor de frescura y sabor que el consumidor reconoce y valora, consolidando la confianza en el AOVE de la región.