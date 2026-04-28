Futuroliva confirma el liderazgo de la provincia en el mundo del aceite de oliva

La ciudad de Baeza será el epicentro del sector oleícola con la celebración de la XIV edición de Futuroliva, que tendrá lugar del 7 al 9 de mayo de 2026. Este evento, considerado una de las principales ferias del olivar en Andalucía, contará con la participación de 160 empresas expositoras.

Organizada por Pópulo Servicios Turísticos y Culturales, la feria se desarrollará en el Nuevo Recinto Ferial de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. En total, se habilitarán más de 23.000 metros cuadrados de exposición donde se presentarán las últimas innovaciones en maquinaria agrícola y tendencias del sector del aceite de oliva.

LIDERAZGO DE JAÉN

La delegada del Gobierno andaluz en funciones en Jaén, Ana Mata, ha participado en la presentación junto al responsable de la organización, Sebastián Moreno. Durante su intervención, ha destacado que esta feria “reafirma el liderazgo de Jaén en el mundo del aceite de oliva y abre nuevas oportunidades de futuro para el sector”.

Además, ha subrayado el carácter innovador de una industria “cada vez más dinámica, enfocada en la excelencia tanto en los procesos como en el producto final”.

El acto también ha contado con la presencia del alcalde en funciones de Baeza, Bartolomé Cruz, quien ha puesto en valor el papel del municipio como uno de los principales productores de aceite de oliva a nivel nacional.

Por su parte, la Diputación de Jaén tendrá una destacada participación con un estand propio, donde promocionará los aceites AOVE Jaén Selección 2026 y el destino turístico Oleoturismo en Baeza.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Lozano, ha señalado que Futuroliva es “un espacio clave para la reflexión, el intercambio de conocimiento y la innovación”, destacando su importancia para conocer de primera mano las necesidades del sector agrícola.

UNA CITA IMPRESCINDIBLE

Asimismo, ha anunciado que el 8 de mayo se celebrará una jornada específica dedicada a impulsar el oleoturismo en Baeza, reforzando la estrategia de valorización del “oro líquido” jiennense.

Con esta nueva edición, Futuroliva se consolida como una cita imprescindible para profesionales del olivar, empresas agrícolas y expertos en aceite de oliva, fortaleciendo el posicionamiento de Jaén como referente mundial del sector.