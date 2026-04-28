Oumar Diallo, jugador del CD Binissalem: "Cuando me despertaron pensaba que estábamos en el calentamiento"
El delantero se golpeó en la cabeza con el muro del campo de Binissalem en el partido ante el Mallorca B
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
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"Con otra guerra en marcha y de incierto final, con la inquietud por el desastre económico que puede acarrear, Trump sigue a lo suyo y sigue soñando con inaugurar el salón de baile en la Casa Blanca"
Pilar G. Muñiz
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