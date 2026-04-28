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Oumar Diallo, jugador del CD Binissalem: "Cuando me despertaron pensaba que estábamos en el calentamiento"

El delantero se golpeó en la cabeza con el muro del campo de Binissalem en el partido ante el Mallorca B

Oumar Diallo
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Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

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