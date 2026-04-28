El futuro del Granada CF puede pasar algunos de sus jugadores más jóvenes que están cerca de obtener éxitos históricos

En cuanto al Granada, Luca Zidane será baja en lo que queda de liga. Según ha informado el club, "las pruebas médicas realizadas a Luca Zidane, tras la conmoción cerebral sufrida en el último partido ante la UD Almería, revelan que el guardameta sufre también una fractura en su mandíbula y mentón. El jugador, junto a los servicios médicos del club, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia". El próximo partido de los rojiblancos será frente al Zaragoza, todavía rival directo por la permanencia y que se ha mostrado preocupado por las decisiones arbitrales que le han podido perjudicar durante esta temporada.

exito de la cantera

La mejorable campaña del primer equipo del Granada contrasta con la extraordinaria liga que está desarrollando el juvenil de División de Honor. El equipo puede proclamarse el próximo fin de semana campeón del Grupo IV. Para ello le bastaría con empatar el partido que disputa frente a La Cañada de Almería. Caso contrario, dependería de lo que hiciera el Betis. Ser primero de grupo supondría un hito en la historia, puesto que supondría que por primera vez en la historia disputaría la Copa de Campeones de Juveniles.