Pedro Carrión desafía al tiempo: el goleador de 48 años jugará una temporada más

El delantero malagueño, natural de Cártama, Pedro Carrión seguirá en activo una temporada más a sus 48 años. Tras una carrera incombustible y después de haber logrado el ascenso de Tercera Andaluza a Segunda Andaluza con el CD San Fernando 1940, el club fundado por Monchi, el ariete ha confirmado que continuará ligado al proyecto. Su pasión por el fútbol, según afirma en una entrevista en el espacio Fútbol de Barro de Deportes COPE Málaga, ha sido el motor que lo ha movido toda su vida, llevándolo a reconsiderar su retiro para ayudar al equipo isleño.

Carrión había decidido colgar las botas hace unos años, pero sin desvincularse del todo del mundo del fútbol. La oportunidad de volver a los terrenos de juego para “echar una mano a San Fernando” fue una propuesta que no pudo rechazar. “En el momento que me comentaron que había la oportunidad de poder volver a jugar, la verdad que no lo dudé en ningún momento”, ha explicado el delantero, que ha anotado casi 30 goles esta temporada.

Me veo con ganas, me veo con fuerza, incluso me veo ilusionado” Pedro Carrión Delantero CD San Fernando 1940

Un físico que desafía la edad

Jugar a un alto nivel con 48 años conlleva un esfuerzo extra, especialmente en la recuperación. Carrión ha señalado que “el tema de la edad lo que viene dando son más problemas a la hora de recuperar”. A diferencia de un joven, que puede estar recuperado en un par de días, él necesita hasta el miércoles o jueves para sentirse a punto. Sin embargo, el cuerpo técnico, conocedor de su situación, le cuida para que pueda rendir al máximo cada domingo.

CD San Fernando 1940 Pedro Carrión entrena como uno más a diario en San Fernando.

A pesar de las dificultades, su motivación sigue intacta, como ha dejado claro en sus declaraciones: “Me veo con ganas, me veo con fuerza, incluso me veo ilusionado”. Esta ilusión ha sido clave para comprometerse una temporada más con el proyecto del San Fernando, donde el nivel de exigencia aumentará tras el ascenso de categoría. Hay que recordar que la pandemia le retiró del fútbol hasta que volvió a calzarse las botas en 2023 en las filas de la UD Algaida, club en el que terminó la temporada como entrenador en la División de Honor Senior. Fueron tres años sin fútbol federado para Carrión.

Una generación dorada del Málaga

Carrión formó parte de un mítico filial del Málaga junto a otros nombres ilustres como Manolo Gaspar, Juanito, Nacho, Juan Rodríguez o Juanma, entrenados por Antonio Tapia. El delantero recuerda con cariño aquella etapa y destaca que el secreto de la longevidad de esa generación fue la pasión por el fútbol y el cuidado personal. “Ahí hubo una generación y una camada también de futbolistas espectaculares”, ha afirmado, añadiendo que mantiene el contacto con muchos de ellos y tiene la “espinita” de jugar con el Málaga Forever.

El que verdaderamente disfruta del fútbol es el futbolista” Pedro Carrión Delantero

Su extensa carrera le ha llevado a vivir situaciones curiosas, como tener de entrenadores a excompañeros o incluso a jugadores a los que él mismo dirigió. Carrión posee el título de entrenador Nivel 3 de la UEFA y ha trabajado en las categorías inferiores del Sevilla Fútbol Club. Sin embargo, tiene claro que su lugar está en el césped, ya que, como él mismo dice, “el que verdaderamente disfruta del fútbol es el futbolista”, apunta.

En la 2011-12, el anterior San Fernando ascendió y Pedro 'Carrigol' marcó 41 goles en 40 partidos. Una bestialidad que fue comparada con los registros de dos grandes como Cristiano Ronaldo y Leo Messi. La carrera de Pedro Carrión es dilatadísima. Empieza en la 97-98 en el filial del Málaga y de ahí comienza su camino por Torredonjimeno, Tomelloso, Don Benito, UD Los Barrios, Alcalá, CD San Fernando, Sanluqueño, Europa FC (Gibraltar), Xerez CD, Antoniano, Algaida, Roteña y el actual CD San Fernando 1940. Sus registros están en cerca de 300 goles.

El Málaga, en el punto de mira

Como malagueño y malaguista, Pedro Carrión sigue muy de cerca la actualidad del Málaga CF. El delantero ha elogiado el trabajo del club con la cantera y la propuesta de juego del equipo. “Es una alegría ver ahora cómo está jugando al fútbol y cómo propone, de apretar hacia arriba, de disfrutar, de ser protagonista con balón también y de generar ocasiones”, ha comentado.

La Liga Carrión confía que el Málaga pueda estar en los play off y volver a Primera.

Carrión se ha mostrado optimista sobre las posibilidades de ascenso a Primera División del conjunto blanquiazul. Considera que, si no lo logra de forma directa, será un rival temible en los playoffs. “Espero que pueda tener la oportunidad de subir a Primera y estar donde se merece un equipo como la ciudad de Málaga”, ha concluido.