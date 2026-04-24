Un documental sobre el bombardeo de Jaén reabre el debate de la memoria histórica

El Teatro Infanta Leonor acoge el estreno de un documental sobre el bombardeo de Jaén, un proyecto patrocinado por la Diputación Provincial. El presidente de la institución ha calificado el ataque del 1 de abril de 1937 como uno de los "hechos más oscuros y ocultados" de la historia de la ciudad, destacando las 159 víctimas mortales que provocó. El análisis de Ad Líbitum, con Javier Pereda, subraya la importancia de abordar estos hechos con una "verdad que no sea parcial ni hemipléjica".

El bombardeo como represalia

El documental deberá contextualizar que la orden del general Queipo de Llano se produjo apenas hora y media después de que la aviación republicana bombardeara Córdoba, causando 40 muertos en un hospital militar. Según el historiador Juan Cuevas Mat, el ataque sobre Jaén, que dejó 157 muertos y 280 heridos, fue una represalia directa. Ocultar esta relación causal, según Pereda, "sería hurtar a la ciudadanía la relación completa de los hechos".

El ataque se ejecutó a las 17:20 horas con seis aviones Junkers Ju 52, escoltados por cazas alemanes e italianos, que arrojaron 60 bombas sobre el centro de Jaén. Las bombas cayeron en zonas como el Paseo de la Estación, la plaza de San Ildefonso y las calles Federico Mendizábal y Virgen de la Capilla, entre otras.

Las dos Españas, de Machado

El rigor histórico exigiría que la cinta mencionara también la posterior represalia del Frente Popular en Jaén, conocida como las "sacas del 37", donde 128 detenidos fueron fusilados en el cementerio de Mancha Real, según relata Luis Miguel Sánchez Tostado. Del mismo modo, se debería recordar el bombardeo de Cabra en 1938, conocido como "la Guernica del Sur", ejecutado por la aviación republicana.

Su relato sea aceptado por las 2 Españas, en expresión de Machado, por ajustarse a la realidad" Javier Pereda

El análisis de Ad Líbitum advierte sobre el peligro de reabrir heridas con las actuales leyes de memoria histórica, que a su juicio "se está haciendo un uso partidista, reescribiendo la historia que se utiliza para el enfrentamiento social". Por ello, se espera que el documental sea una contribución histórica y artística, y no una visión sesgada. El éxito de la iniciativa dependerá de que "su relato sea aceptado por las 2 Españas, en expresión de Machado, por ajustarse a la realidad".

La difusión de la historia por organismos públicos financiada con el dinero de todos debe de ser rigurosa y neutral" Javier Pereda

Finalmente, se reflexiona sobre la necesidad de que la difusión de la historia financiada con fondos públicos sea rigurosa. "La difusión de la historia por organismos públicos financiada con el dinero de todos debe de ser rigurosa y neutral", se afirma, ya que lo contrario "sería una forma de manipulación, usar medios públicos para fines partidistas".