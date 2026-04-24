La cartelera se renueva con el biopic de Michael Jackson y el thriller español Kraken

La cartelera semanal llega con varios estrenos protagonistas. El biopicMichael llega rodeado de críticas, mientras que la producción española Kraken: el libro negro de las horas se postula como una apuesta sólida por el cine negro nacional. Por otro lado, la cinta de ciencia ficción Proyecto Salvación ha generado decepción.

Michael, un biopic que no convence

La película sobre la vida de Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua, parece no haber cumplido con las expectativas. Según los análisis, es una producción calificada como "demasiado edulcorada" y "un poquito larga". La sombra de otros biopics de éxito como Bohemian Rhapsody es alargada, una cinta considerada "muy, muy complicada de de superar".

Si te gusta la música de Michael Jackson, es tu película" Ernesto Medina

A pesar de la tibia acogida, la película se presenta como una opción imprescindible para los aficionados al Rey del Pop. "Si te gusta la música de Michael Jackson, es tu película", señala Medina, aunque también se advierte que no siempre es una garantía: "Yo he visto algún musical que que no tiene nada que ver con con lo que realmente tú vas buscando en un musical".

Kraken, la nueva apuesta del cine español

Este fin de semana se estrena también Kraken: el libro negro de las horas, basada en las novelas de Eva García Sáenz de Urturi. La película tiene como protagonista al policía vitoriano Kraken, conocido por la exitosa trilogía de La Ciudad Blanca. Aunque se sitúa fuera de dicha trilogía, continúa con el mismo universo.

La cinta está dirigida por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas, un tándem de directores con experiencia principalmente en series de televisión. Se la describe como "una película a la que por ser española, pues habría que darle una oportunidad", destacando su argumento con toques esotéricos y su estreno en toda España.

Proyecto Salvación y otras recomendaciones

Entre las películas ya en cartelera, Proyecto Salvación ha sido una de las más comentadas, aunque no por motivos positivos. El crítico Ernesto Medina es contundente en su valoración sobre esta historia de ciencia ficción acerca de salvar el universo.

A mí no me gustó, se me hizo muy larga" Ernesto Medina

"A mí no me gustó, se me hizo muy larga", afirma Medina sobre una película cuyo guion "no tiene ni pies ni cabeza". Pese a ello, reconoce que es una "película blanca que habla de la amistad, de la solidaridad, de la abnegación, heroísmo". Además, se mencionan otros títulos como el taquillazo Torrente Presidente y las cintas de acción Kill Bill y Sisu.