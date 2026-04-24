El cronista de Andújar desmonta el gran mito de la Romería de la Virgen de la Cabeza

El cronista oficial de Andújar, Enrique Gómez, lleva casi medio siglo dedicado a investigar, divulgar y preservar el patrimonio cultural e histórico de su tierra. Su vocación, nacida en la adolescencia, le ha convertido en una de las voces imprescindibles para entender la memoria histórica de la ciudad y, en especial, de una de sus grandes pasiones: la romería de la Virgen de la Cabeza.

El origen histórico de la devoción, según explica Gómez, está ligado a la entrega de la villa de Andújar al rey Fernando Tercero el Santo en 1225. La tradición sitúa la aparición de la virgen a un pastor en el Cerro de la Cabeza en el año 1227, un evento que, sin embargo, está rodeado de leyenda y cuyos detalles no se documentaron hasta el siglo XVII.

El mito de la romería más antigua

Uno de los aspectos que más le preocupa a Gómez es el "San Benito" que se le ha colgado a la romería de ser "la más antigua de España". El cronista lo desmiente con rotundidad, argumentando que es una cuestión de "sentido común", ya que la Reconquista avanzó de norte a sur. "Si la conquista viene de norte a sur, aquí no llega hasta el siglo XIII, ¿qué pasó los siglos, desde el VIII al XIII?", cuestiona. Menciona como ejemplos la Virgen de la Concha en Zamora o la Caballada de Atienza en Guadalajara, cuyas celebraciones son anteriores.

La devoción de la cabeza no necesita que maquillar el currículum" Enrique Gómez



Para el experto, afirmar que es la más antigua es "pura ignorancia" y no hace justicia a la riqueza real de la celebración. "La devoción de la cabeza no necesita que maquillar el currículum", sentencia Gómez, porque el resto de la historia podría parecer igualmente falso. Destaca que, a diferencia de otras, esta devoción cuenta con una amplia documentación de archivo, libros desde el siglo XVII, una cita de Cervantes en el Persile y magníficas pinturas que la retratan.

Nosotros podemos decir que somos una de las más antiguas de España" Enrique Gómez

Lo correcto, según el cronista, es afirmar que "nosotros podemos decir que somos una de las más antiguas de España", un matiz que sí se corresponde con la realidad histórica. Esta afirmación se apoya en un conjunto de elementos que la hacen singular y distintiva.

Señas de identidad únicas

La esencia de la romería reside en sus peculiaridades. Se celebra en el Cerro de la Cabeza, en plena Sierra Morena, a 30 kilómetros de Andújar. Una de sus tradiciones más llamativas es el uso de la jamuga, una silla de viaje que empleaban antiguamente las mujeres y que ha perdurado en el cortejo de la cofradía de Andújar.

Otro rasgo distintivo es la presencia de los religiosos trinitarios, que regentan el santuario. Ellos son la "comunicación física que tiene el romero con la virgen", pasando prendas y niños por el manto de la imagen. Esta costumbre es heredera de los antiguos "bordones" o bastones que usaban los sacerdotes en el siglo XVII para poner orden ante las multitudes que querían tocar a la Virgen.

Finalmente, Gómez destaca otras tradiciones como los "pitos de romería", un instrumento musical popular que los romeros repartían a su vuelta, y los estadales o medidas del manto de la Virgen. Todos estos elementos, concluye, conforman una identidad única que no necesita de mitos para demostrar su importancia.