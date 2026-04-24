Ernesto Medina se rebela contra el lenguaje "en plan"

El profesor Ernesto Medina ha manifestado su rotundo rechazo a ciertas expresiones y muletillas que se han popularizado en el lenguaje actual. Medina se resiste a utilizar términos como 'super', 'básicamente' o la expresión 'en plan' por una cuestión de principio y para no incurrir en lo que critica.

Crítica a las nuevas muletillas

Entre las expresiones que le 'rayan' se encuentra el hábito de comenzar las frases con un "la verdad es que". También critica el uso indiscriminado del prefijo "super" en sustitución de “muy”, como en 'películas superguay' o 'cerveza superfría'. Medina califica estas prácticas como "aberraciones" y ha afirmado que su "cerebro lingüístico" se queda “supertriste” cuando las escucha.

Mi cerebro lingüístico se queda supertriste cuando escucha semejantes aberraciones" Ernesto Medina

Otro término en su punto de mira es "básicamente", que considera una muletilla importada del inglés (“basically”). A pesar de que su uso puede parecer actual, Medina se niega a incorporarlo en su vocabulario: "Básicamente, me niego a usarlo".

El "en plan" de los millennials

La expresión que más parece molestarle es "en plan", la cual asocia directamente con los millennials y la generación Z. Según el escritor, basta con escuchar esta locución para saber “sin margen de error la edad del susodicho”. Medina expone ejemplos como “la peli es de miedo en plan terror” o “yo estaba en plan tranqui” para ilustrar su omnipresencia.

Básicamente, me niego a usarlo" Ernesto Medina

Finalmente, el autor ironiza sobre cómo sonar "fashion" en el lenguaje actual. Propone con sarcasmo usar frases como “mi book de imágenes en Snapchat, es superrandom en plan total” para conseguir millones de “likes” de los "followers" y la envidia de los "haters".