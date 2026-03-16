El 'apocalipsis Citrini' que vaticina una crisis laboral por la inteligencia artificial

Hoy en Herrera en COPE Jaén, Antonio Carpio, director de sucursal de Renta 4 Banco en Jaén, ha abordado el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del empleo. Este análisis se produce en una semana que, a pesar de la volatilidad generada por el conflicto con Irán, ha cerrado con escasas variaciones en las principales bolsas, aunque con un peor comportamiento en los mercados europeos por su dependencia energética.

El apocalipsis de Citrini

El tema central ha sido el conocido como informe Citrini o apocalipsis Citrini, publicado por la firma Citrini Research. Antonio Carpio, ha aclarado que el documento presenta "un escenario, que no una previsión" para el año 2028, en el que la inteligencia artificial habría destruido un millón de puestos de trabajo, provocando una crisis económica y bursátil de gran alcance.

Se prevé el fin del pleno empleo para los trabajadores llamados de cuello blanco"

El informe describe una situación distópica que supondría el fin del pleno empleo para los trabajadores de cuello blanco (oficinistas y profesionales técnicos) para 2028. Esta automatización masiva resultaría en un millón de despidos, lo que a su vez provocaría una contracción del consumo y dificultades en el pago de hipotecas y créditos, impactando gravemente en los mercados financieros.

PIB fantasma y disrupción creativa

Uno de los conceptos más llamativos del informe es el PIB fantasma. Este término describe cómo la IA generaría un salto en la productividad y una reducción de costes, pero al desaparecer millones de salarios, el poder adquisitivo de las familias "caerían en picado y muchas compañías verían afectadas sus ventas debido a esta crisis de demanda", ha explicado Carpio.

Esta situación, aunque alarmista, no es nueva y se enmarca en un proceso de disrupción creativa, similar al que supusieron la Revolución Industrial o la llegada de Internet. Carpio ha señalado que "siempre que se ha producido una crisis se ha generado un proceso en la cual muchos oficios desaparecen, pero aparecen otros nuevos", aunque la velocidad del cambio actual podría ser diferente.

La cuestión no está tanto en el cómo, sino en el cuándo"

Incertidumbre y estrategia de inversión

Sobre la credibilidad del informe, Carpio considera que la IA supondrá una ganancia en productividad y la desaparición de empleos, como ya se observa en empresas como Amazon. La verdadera incógnita es el plazo: "La cuestión no está tanto en el cómo, sino en el cuándo", ha afirmado, añadiendo que es muy difícil predecir si el escenario de 2028 es "demasiado pronto o quizás no".

Este proceso de cambio tendrá un impacto directo en los mercados financieros, donde habrá ganadores y perdedores. Ante esta situación de incertidumbre, Carpio ha destacado que "se hace necesario el conocimiento y la experiencia de profesionales de la inversión que puedan mirar más allá de lo que un ciudadano de a pie puede haber".