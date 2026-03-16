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Linares se vuelca con la primera Carrera de la Mujer y reúne a 400 participantes

La prueba, enmarcada en la campaña del 8M, ha contado con una notable participación y ha tenido un marcado carácter solidario y deportivo

Linares se vuelca con la primera Carrera de la Mujer y reúne a 400 participantes

Ayto. de Linares

Linares se vuelca con la primera Carrera de la Mujer y reúne a 400 participantes

Redacción COPE Jaén

Jaén - Publicado el

1 min lectura

La I Carrera y Marcha de la Mujer ‘Ciudad de Linares’ se ha celebrado esta tarde con un notable éxito de participación. Alrededor de 400 personas se han sumado a esta iniciativa, impulsada por el Área de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento como parte de la campaña del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres.

La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha estado presente en la salida de la carrera desde el Paseo de Linarejos. Ha estado acompañada por la concejala-delegada Mamen Muñoz y otros representantes de la corporación municipal, quienes han mostrado su apoyo al evento.

Deporte y solidaridad por la igualdad

La organización de la prueba ha contado con la colaboración de diversas áreas municipales como Deportes, Salud y Consumo, así como de la Policía Local y Protección Civil. También han participado entidades sociales como la Asociación Promoción Social 28 de Febrero y la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama ‘Corazones Rosas’, destacando el carácter solidario de la jornada.

El evento ha incluido diferentes categorías para adaptarse a todos los públicos y ha reafirmado su compromiso con fines solidarios, consolidándose como una cita importante en la ciudad.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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