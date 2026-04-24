Andújar ya no es la misma. La ciudad se transforma para acoger la Romería de la Virgen de la Cabeza, una de las celebraciones más antiguas de España. El ambiente en las calles ha cambiado, y la emoción contenida de los preparativos da paso a una celebración que es historia viva y seña de identidad para miles de personas.

Un dispositivo de seguridad sin precedentes

La seguridad de los romeros es la máxima prioridad. El concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Mezquita, ha explicado que el Plan del Cerro se lleva planificando "muchísimos meses" en coordinación con las tres administraciones: Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno y el propio Ayuntamiento de Andújar. El dispositivo cuenta con 45 agentes de Policía Local, un retén de 8 bomberos y 60 efectivos de Protección Civil para el domingo, el día de mayor afluencia.

Andújar se entrega a la Virgen de la Cabeza en su histórica romería

Al frente de Protección Civil se encuentra José Higueras, cuyo equipo ha sido distinguido este año con el premio Romero de Oro 2026. Higueras destaca que sus voluntarios, de los cuales un 44% son mujeres, son "el primer interviniente de Andalucía" y que su trabajo empieza meses antes. "Lo que no se ve es el cansancio, las horas, los disgustos", afirma, reconociendo la dedicación de un equipo que vive la romería "en la sangre".

Cuando tú sabes que has salvado una vida o que tus chicos han salvado una vida, eso marca" José Higueras

La experiencia de 33 romerías les permite estar preparados para casi cualquier escenario, desde asistencias leves hasta situaciones críticas. Higueras recuerda momentos que le han marcado profundamente: "Cuando tú sabes que has salvado una vida o que tus chicos han salvado una vida, eso marca, eso te va a dejar para siempre".

El reto de una romería sostenible

La celebración supone un gran reto medioambiental, ya que transcurre en pleno Parque Natural de Sierra de Andújar. El concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, subraya que el principal impacto son los residuos, con más de 150 toneladas generadas. Para mitigarlo, se han instalado más de 30 puntos de recogida y contenedores para reciclaje, buscando una "romería sostenible".

Que sepamos que es una fiesta preciosa, pero es una fiesta que está en el corazón de Sierra Morena" José Higueras

Rodríguez pide a los romeros que contribuyan a "dejar una romería más limpia y, sobre todo, más sana". La protección del entorno es clave, como también recordaba José Higueras: "Que sepamos que es una fiesta preciosa, pero es una fiesta que está en el corazón de Sierra Morena, y es un parque natural protegido". Está prohibido hacer fuego fuera de las zonas habilitadas y se pide el máximo respeto por la flora y la fauna, incluyendo especies como el lince ibérico y el águila imperial.

Tradición, caballos y un pueblo volcado

La estampa de la romería no estaría completa sin los caballos. Antonio Torres, concejal de Festejos, estima la participación de unas 600 caballerías en el camino hacia el santuario. "Andújar es tierra de caballo", asegura, destacando que es el segundo o tercer municipio de Andalucía con más caballos censados y que el relevo generacional "está asegurado".

La fiesta se vive también intensamente en el núcleo urbano de Andújar y en sus pedanías, con una programación que combina tradición y nuevas propuestas, como explica la concejala María José Fuentes. Para garantizar una celebración segura e igualitaria, se ha instalado un Punto Violeta en la calle 12 de agosto, una iniciativa que, según la concejala Rosa Solá, es "importante, necesaria e imprescindible". Solá lanza un mensaje claro: "Las fiestas hay que disfrutarlas con respeto".

El alcalde de Andújar, Paco Carmona, invita a todos a disfrutar de la romería, pero pide hacerlo cuidando el patrimonio natural

El alcalde de Andújar, Paco Carmona, resume el sentir general al hablar de una previa vivida con "mucha planificación" pero también con "emoción contenida". Carmona invita a todos a disfrutar de la romería, pero pide hacerlo cuidando el patrimonio natural, "una de las mejores herencias que le podemos dejar a nuestras generaciones futuras".