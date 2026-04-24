Francisco Carriscondo abre el corazón de Andújar con un pregón tejido de historia y devoción

El filólogo y poeta Francisco Manuel Carriscondo Esquivel ha pronunciado este 19 de abril el pregón de la Romería de la Virgen de la Cabeza 2026, marcando el inicio de los días grandes de Andújar. Su intervención ha unido la mirada culta y académica con la emoción profunda de una devoción que se transmite de generación en generación, interpretando la romería desde la memoria y el sentimiento colectivo.

“El mejor regalo de cumpleaños”

Carriscondo ha confesado la inmensa emoción que sintió al ser nombrado pregonero, un reconocimiento que considera el máximo para una persona de letras de Andújar, llegando a compararlo con “una emoción similarísima” a ingresar en la Real Academia Española. La noticia le llegó de forma inesperada el 7 de noviembre de 2025, día de su cumpleaños, a través de una llamada del alcalde, Francisco Carmona Limón, mientras estaba en Santiago de Compostela. Según ha relatado, “fue el mejor regalo de cumpleaños que he tenido en mi vida”.

Fue el mejor regalo de cumpleaños que he tenido en mi vida"

La respuesta fue un “sí rotundo y convencido”, cumpliendo así una ilusión que había albergado durante mucho tiempo. “Se lo he pedido muchas veces a la Virgen, he estado con esa ilusión”, ha reconocido el pregonero.

Un vínculo forjado en la infancia

Para el pregonero, la Virgen de la Cabeza y Andújar son “dos realidades inseparables”, una devoción que ha vivido desde muy pequeño. Su conexión con la patrona es especialmente íntima, ya que pasó largas temporadas en el santuario durante su infancia porque sus tíos trabajaban allí. Esta circunstancia le brindó una experiencia única: “Cuando el santuario cerraba las puertas y ya nadie iba a entrar y estaba la iglesia vacía, yo me permitía el lujo de acercarme al camarín, rezarle a la virgen, estar con ella”. Un privilegio que ha calificado como “uno de los lujos que me ha dado la vida”.

Un pregón “respirado” y aclamado

Al sentarse a escribir, Carriscondo tuvo presente la responsabilidad de convocar a una fiesta con 800 años de historia y de suceder a los 59 pregoneros que le han precedido. El proceso creativo fue una inmersión total, un “respirar pregón en todos lados”. Entre sus recuerdos de infancia, ha destacado con especial cariño la imagen de unos visores de los años 80 en forma de televisión con los que veía fotos de la romería.

Tras pronunciar el último verso, el pregonero se sintió “abrumado” por la reacción del público. La gente “aplaudió a rabiar” y todo fueron felicitaciones, una acogida que superó todas sus expectativas. “Jamás se me pasó por la cabeza imaginar que que que fuera tan aceptado y tan tan alabado”, ha concluido.