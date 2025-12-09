La rotonda más fea de España está en Jaén y la culpa la tiene el animal que le da nombre: "Ocupan 571 metros cuadrados"

En España hay rotondas con esculturas y monumentos de lo más particulares. Desde dinosaurios de chatarra a homenajes extravagantes, pasando por pitufos gigantes o jamones metálicos. Estos delirios arquitectónicos que adornan miles de carreteras han sido objeto de análisis en el programa 'La Tarde', donde Pilar García Muñiz e Israel Remuiñán han repasado algunas de las más polémicas y han profundizado en su significado con la ayuda de Erik Harley, investigador, divulgador y experto en estudios urbanos.

Un 'ranking' de lo insólito

La conversación ha comenzado con el caso del pitufo gruñón de más de 4 metros que da la bienvenida a Lugones (Asturias), una obra que costó casi 346.000 euros y que divide a los vecinos. A partir de ahí, el programa ha elaborado un ‘top 3’ de las rotondas más horrorosas de España. En el número tres se ha situado la rotonda Corteza en Alhama de Murcia, una bola del mundo de ocho metros formada por 500 jamones metálicos.

El segundo puesto es para ‘el Cacerolo’, un gran muñeco de nieve con una cacerola por sombrero ubicado en Tenerife. La elección ha generado extrañeza por la aparente contradicción de instalar un muñeco de nieve en un lugar conocido por su buen tiempo. Y en el número uno del podio de las conocidas como ‘horrortondas’ se encuentra la rotonda de los pavos en Jaén.

La rotonda de El Cacerolo de La Laguna, Tenerife

Se trata de dos imponentes pavos reales fabricados con materiales reciclados y señales de tráfico, una creación tan surrealista que ha sido destacada en múltiples ocasiones en las listas de las glorietas más raras del país.

Ocupan 571 metros cuadrados de rotonda" Israel Remuiñán Subdirector de La Tarde

El análisis de un experto

Para desentrañar qué se esconde detrás de esta estética, el programa ha contado con Erik Harley, autor del libro 'Rotondas y Mamotretos'. Harley, que ha recorrido España durante cuatro años analizando más de 200 de estas obras, sostiene que las rotondas hablan de nosotros mismos.

Y no solo la fauna ha conquistado las rotondas; Harley apunta que como ejemplo de la particular fauna que habita estas glorietas, el divulgador ha mencionado una rotonda en Terrassa que alberga un dinosaurio de 8 metros hecho con carrocerías de coches abandonados, una imagen que muchos confunden.

Obelisco dedicado a Twitter en Jun, Granada

Otros ejemplos llamativos mencionados son el monumento a la cremallera en Ávila, un obelisco dedicado a Twitter en Jun (Granada) que recuerda un fallido experimento de gobernanza digital, y la rotonda de la paella de Benicàssim, con una paella de 5,5 metros de ancho. Sobre la zona, Harley ha recordado la rotonda que da la bienvenida al aeropuerto de Castellón, inaugurado sin aviones:

Una radiografía de España

La tendencia al gigantismo es otra característica recurrente. En España se encuentra el mortero más grande del mundo en Macael (Almería), el casco de obra más grande del mundo en la Universidad de Huelva, un jamón gigante en Monesterio (Badajoz) y un tomate monumental en Miajadas (Cáceres).

En las rotondas el tamaño importa" Erik Harley Investigador, divulgador y artista español especializado en estudios urbanos y artes visuales

La proliferación de estas estructuras no siempre va de la mano de la seguridad, ya que algunas, por su diseño o los elementos que contienen, pueden suponer una distracción, un problema que ha llevado a la instalación de nuevos sistemas de control de velocidad. El debate sobre la idoneidad y el coste de estas obras sigue abierto, especialmente en casos como el de una rotonda murciana que

Los oyentes del programa también han aportado sus propios ejemplos, como una rotonda en Arroyo de la Encomienda con la palabra 'hola' escrita en 302 idiomas, una glorieta deforme en Albelda (La Rioja) apodada 'la huevonda' o una ermita del siglo XVI dentro de una rotonda en Jumilla (Murcia).

Un problema que Erik Harley ha querido atajar, recordando la importancia de usar el intermitente y de centrar la atención en la conducción. Uno de los problemas de fondo, según el experto, es la falta de catalogación por parte de los ayuntamientos, muchos de los cuales