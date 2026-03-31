El campo denuncia la ‘letra pequeña’ de las ayudas por los temporales

La incertidumbre y la sensación de agravio marcan la valoración que el sector agrario hace de las ayudas aprobadas por las administraciones tras los temporales. Así lo ha expresado Félix Sanz, secretario general de ASAJA en Huelva, quien ha puesto voz al malestar creciente entre agricultores y ganaderos ante unos apoyos que se han vuelto más complejos e inaccesibles.

De ayudas directas a trabas burocráticas

Inicialmente, las ayudas se anunciaron como directas y sin trámites, pero un nuevo decreto ha cambiado las reglas. Ahora, los beneficiarios deben presentar una declaración responsable, un requisito que, según Sanz, contradice el planteamiento inicial difundido por el Ministerio y la Junta de Andalucía.

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Esta modificación incrementa el riesgo de que muchas explotaciones queden fuera por desconocimiento o dificultades administrativas. A ello se suma el retraso en la publicación de los listados de beneficiarios, que debían haberse conocido el día 30, dejando al sector sin información clara para orientar a los profesionales.

Agravio comparativo en Huelva

Uno de los aspectos más criticados es la exclusión de determinados territorios del decreto estatal, como los municipios de la Sierra de Huelva. Esta zona ha quedado fuera pese a haber registrado precipitaciones superiores a los 1.000 litros por metro cuadrado en los últimos meses.

No existen diferencias sustanciales entre zonas como el Andévalo y la Sierra que justifiquen este trato desigual'' Félix Sanz secretario general de ASAJA en Huelva

Esta delimitación geográfica genera un agravio comparativo que incrementa el malestar, ya que según Sanz, ''no existen diferencias sustanciales entre zonas como el Andévalo y la Sierra que justifiquen este trato desigual''. La comarca, situada entre Huelva y Extremadura, ha quedado al margen pese a formar parte del eje territorial inicialmente contemplado.

La ganadería, bajo el límite de 'minimis'

En el ámbito ganadero, la situación también es compleja, ya que las ayudas a la ganadería extensiva están sujetas a la normativa de minimis. Este condicionante establece un límite de 50.000 euros en ayudas recibidas en los dos últimos años.

La norma, que ya afectó a subvenciones anteriores como las de la sequía, puede dejar fuera a explotaciones que han superado ese umbral. Ante este escenario, las organizaciones agrarias reclaman una revisión de los criterios y una mayor simplificación de los procedimientos para que la información llegue a los afectados.