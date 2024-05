El Ayuntamiento lanza un mensaje de tranquilidad a los usuarios del campo de Pérez Cubillas

No hay brote de legionela en el Campo de Fútbol de Pérez Cubillas de la capital. Así de tajante ha sido la concejal de deportes del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, quien ha explicado que lo que ha pasado es que tras la última revisión ha aparecido un pico y por prevención se ha optado por el cierre de la instalación.

La anterior revisión se había hecho hace cuatro meses y la anterior hace seis. Además, en este campo en concreto existe una válvula que alerta ante cualquier incidencia. Por todos estos motivos, Rubio ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los padres.

No se puede hablar de brote porque no ha habido ni un solo caso. Los síntomas de la legionela se detectan rápidamente por los médicos y no hay ninguno.

En dos semanas el campo estará abierto y funcionando con total normalidad. Desde el Ayuntamiento se ha informado desde la gestión del campo a los clubes.

Este campo es de los que tiene más actividad en la ciudad y se toman todas las precauciones.

En la capital hay 18 vestuarios clausurados que necesitan cambios en las bombas, obras que se están ejecutando poco a poco, puesto que cada una supone una inversión de 20.000 euros. Una situación que se ha encontrado este equipo de gobierno al llegar al consistorio.