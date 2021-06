"No importan los años"

Hoy, es mi cumpleaños. Siendo alcalde, mi edad no aparecía en Facebook, porque mis asesores de imagen creían que era un asunto privado.

Paradójicamente, al dejar el cargo público y pasar a la vida privada, permití que se hiciera pública.

¿Por qué ocultarlo?, Pensé que no tenía sentido. Pues lo importante no son los años, sino la vida de los años. Por ejemplo, escribir un BD diario.

Un poeta escribió que: “los años que pasan son los versos que la vida nos escribe en el corazón”.

Mi corazón está lleno de versos para escribir con palabras de amor, felicidad, amistad, suerte, optimismo confianza, humor. entusiasmo, libertad, criterio, igualdad, confianza, dignidad, flexibilidad…

Pero, al no ser un poeta, me he de conformar con contarte lo feliz que soy, acompañado del amor, la ilusión, el optimismo y la esperanza.





“CREAR, OLVIDAR Y PERDONAR”





Al cumplir 77 años, puedo escribir que vivo en la madurez y serenidad de la experiencia y la ingenuidad de cuando era un niño.

También, podría escribir que tengo la edad ideal para crear, olvidar y perdonar. Y, de esa forma, convertirme en la persona que debía haber sido siempre y, por una razón u otra, no fui.

Al cumplir años te das cuenta de que el éxito no se mide con dinero, fama y distinciones, sino con el cariño de las personas que más quieres.

Yo he ganado, en la vida, muchos más aplausos que dinero. El dinero se gasta. La salud se pierde. Las distinciones se olvidan. Pero el cariño y el afecto se van contigo para siempre en tu corazón.

Termino: si a lo de cumplir años, eso que se llama cierta edad, se le pude poner alguna pega es que, llegado a este momento, empiezas a tener más familias y amigos en la otra orilla (marismas del cielo) que en ésta.

¡Qué le vamos a hacer!. ¡Todo no puede ser bueno!. ¡Gracias por vuestras felicitaciones!.

Os seguiré esperando, aquí, cada mañana. En la gran fiesta del optimismo y la esperanza. ¡BUENOS DÍAS!