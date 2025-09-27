Manolo Lama y Alfredo Relaño señalan a un jugador del Atlético en el gol de Arda Güler: "No es el de los mejores días"

Atlético de Madrid y Real Madrid se han enfrentado este sábado 27 de septiembre en la 7ª jornada en Primera en el Metropolitano. Se trataba del primer duelo de altura para ambos equipos en este inicio de la temporada y la primera parte ha tenido de todo: ritmo, goles y polémica.

mbappé sigue en un gran estado de forma

El Atlético de Madrid se adelantaba en el marcador en los compases iniciales gracias a un gran remata de cabeza de Le Normand. Sin embargo, el Real Madrid ponía las tablas por medio de un Mbappé que sigue en un estado de forma excelso. El gallo suma 10 tantos esta temporada, 8 en LaLiga y 2 en Champions, y ha anotado 17 de los últimos 26 goles de su equipo en LaLiga. Arda Güler hizo el 1-2 tras una gran jugada de Vinicius y Sorloth puso de nuevo las tablas con un gran cabezazo.

el gol de arda Güler

Con 1-1 en el marcador, Vinicius realizaba una gran jugada que acababa en gol de Arda Güler. Todo después de un fallo de Le Normand en el despeje. El brasileño entraba en el área, sentaba a su par con un buen recorte y ponía el balón al punto de penalti donde aparecía el turco para llevar la pelota con una volea al fondo de las malas. Un tanto que ha provocado las dudas en Manolo Lama.

EFE Vinicius y Arda Güler se abrazan después del gol del turco que era el 1-2.

Manolo lama critica el error de oblak

Y es que el narrador de Tiempo de Juego no ha quedado muy convencido del papel de Oblak en la jugada. El balón entra por el centro de la portería pese a que el disparo de Arda Güler era muy bueno: "Para mí error de Le Normand y, aunque Paco quiera justificarlo, para mí error de Oblak. Un balón que le entra al portero al lado del pie y abajo es error del portero. Un portero que le entra el balón a medio metro del pie... Vamos".

"Para mí si es parable por un buen portero como este era. No es el Oblak de los mejores días", le secundaba Alfredo Relaño. "El otro día dio Pedro Martín unos números tremendos". "Yo te digo que ese gol es parable", añadía Manolo Lama.

