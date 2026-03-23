Un equipo de científicos de la Universidad de Granada (UGR) ha conseguido un importante avance en el estudio del Euwallacea fornicatus, un diminuto escarabajo de apenas dos milímetros que se ha convertido en una seria amenaza para los cultivos de aguacate de las costas de Granada y Málaga. Mediante el uso de técnicas de microtomografía computarizada (micro-CT), han logrado obtener imágenes tridimensionales de alta resolución de su anatomía interna. El trabajo busca mejorar las herramientas de identificación y seguimiento de esta plaga invasora, cuyos primeros ejemplares en España se detectaron en árboles ornamentales de Motril.

Edited with Google AI Desvelan los secretos del escarabajo que amenaza los aguacates de Granada

Un hongo, el verdadero peligro

Aunque su tamaño es diminuto, la biología del Euwallacea fornicatus esconde una gran complejidad. Este coleóptero polífago, originario del sudeste asiático, no causa el daño principal al excavar galerías, sino al transportar hongos simbiontes de los que se alimenta. El insecto alberga esporas en unas cavidades especializadas, llamadas mycangia, situadas sobre sus mandíbulas.

Al perforar el árbol, el escarabajo inocula el hongo, que coloniza rápidamente los tejidos vasculares de la planta. Esto provoca su marchitamiento y, en los casos más graves, su muerte. Este mecanismo lo convierte en una amenaza fitosanitaria emergente no solo para el aguacate, sino también para otras especies leñosas.

Desvelan los secretos del escarabajo que amenaza los aguacates de Granada

Un atlas anatómico para conocer al enemigo

Para desentrañar los secretos de este pequeño invasor, el profesor emérito del Departamento de Zoología de la UGR, Javier Alba-Tercedor, ha empleado un equipo de micro-CT con una resolución inferior a una micra. El resultado es un completo atlas anatómico tridimensional que permite observar con una nitidez sin precedentes los órganos, la musculatura y, especialmente, los mycangia donde transporta el hongo patógeno.

La investigación surgió de la colaboración con el biólogo Ignacio Henares Civantos, quien estudia la evolución de las poblaciones del escarabajo en la costa granadina. El objetivo final, en palabras del profesor Alba-Tercedor, es "conocer al enemigo por dentro", un conocimiento clave para mejorar la formación de técnicos y agricultores, tal como contempla el Plan de Contingencia para esta plaga cuarentenaria en la Unión Europea.

Conocer al enemigo por dentro" Javier Alba-Tercedor Profesor emérito del Departamento de Zoología de la UGR

Este trabajo se integra en un proyecto internacional más amplio en el que Alba-Tercedor colabora con el doctor Jakub Goczał, de la Universidad de Agricultura de Cracovia (Polonia), para estudiar el desarrollo de los músculos del vuelo de estos insectos y comprender mejor su capacidad de dispersión. Los resultados se presentarán en la jornada "Escolítidos de ambrosía exóticos en la península Ibérica", que tendrá lugar en la Universidad de Alicante el próximo 26 de marzo.