"Ni te retienen más ni te devuelven menos": la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara te invita a subir a la 'Línea 105 Xtantos'

El Centro de Acción Social Casa Nazaret, en la capital, ha sido el lugar elegido por la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara para presentar este lunes 23 de marzo la campaña 'Línea 105 Xtantos', con el el objetivo de animar a los contribuyentes guadalajareños a marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica en la declaración de la renta de este año, cuyo plazo se extiende desde el 8 de abril al 30 de junio. En el acto han intervenido, el obispo diocesano, Julián Ruiz; el vicario general, Agustín Bugeda; el ecónomo diocesano, Carlos Izquierdo, y el voluntario y miembro de la Comisión de Sostenimiento, Jesús Sánchez.

Presentación de la 'Línea 105 Xtantos' en Casa Nazaret

"Ni te retienen más ni te devuelven menos" -ha señalado con énfasis el obispo diocesano, Julián Ruiz, explicando que "esta campaña de la renta nos impulsa a ver una nueva parada de la Línea 105 Xtantos", un proyecto lanzado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) con el objetivo de "acercar la labor social y también espiritual de la Iglesia a toda la sociedad, a través de rutas de proximidad en todo el territorio".

Ruiz ha apuntado que, teniendo en cuenta que los tres pilares de la actividad de la Iglesia son "la evangelización, la celebración de la fe y la dimensión sociocaritativa", el sencillo gesto de marcar la X a favor de la Iglesia "no supone ningún coste económico y, sin embargo, tiene un gran impacto en la sociedad y en concreto en nuestra provincia de Guadalajara".

En este sentido, se ha referido a la amplia y variada labor de la Iglesia que requiere de nuestra colaboración económica para poderse llevar a cabo, como el "apoyo; procesos de inserción personal y laboral; personas que con su tiempo están acercándose, por ejemplo, a aquellos que viven una soledad no deseada, a quienes experimentan necesidad de alojamiento, manutención, a las madres jóvenes con hijos pequeños; aquellos que viven sencillamente el anuncio, la celebración de la fe; la labor de las cofradías y de las hermandades, que están capilarmente presentes en las localidades más pequeñas de nuestra provincia; la educación entendida como un proceso de enseñanza integral, y el ejercicio del cuidado, el servicio y la justicia social".

Presentación de la campaña 'Línea 105 Xtantos' en Casa Nazaret

Por su parte, el ecónomo diocesano, Carlos Izquierdo, ha insistido en que marcar la X en nuestra declaración "no nos quita ni un céntimo más ni destinamos un céntimo menos de nuestra devolución" y, además, es la manera "democrática" a través de la cual "los contribuyentes pueden decidir a dónde destinan sus impuestos, pero no solo a la casilla 105" -ha puntualizado, refiriéndose a "Cáritas, que es la parte caritativa de la Iglesia", entidad que, a través de numerosos proyectos y programas, "se encarga de impulsar y dar oportunidades a las personas que más lo necesitan".

Para que te hagas una idea, según Izquierdo, en la campaña anterior, el número de declaraciones que marcaron la casilla de la Iglesia asciende a "55.439, lo que equivale casi a un tercio de las declaraciones que se presentan, y el importe asciende a un total de 2.349.878 euros", cifra que representa un incremento interanual de "256.365 euros, incluyendo casi más de 1.000 declaraciones nuevas que incluyen la X".

La X es la forma democrática con la que los contribuyentes pueden decidir dónde destinan sus impuestos Carlos Izquierdo Ecónomo diocesano

En definitiva, "un tercio de las personas en nuestra diócesis marcan la casilla de la iglesia, que es un incremento que vemos año tras año" -ha calculado el ecónomo diocesano, aunque reconociendo que existe un grupo de edad, "de los 20 a los 29 años, que son las primeras declaraciones, personas que entran a trabajar, que muchos de ellos desconocen esta labor" y, por tanto, no marcan la X. Esto hace que "al sumar, hemos aumentado en importe, hemos aumentado en declaraciones, pero del total de declaraciones de España, hemos bajado en un pequeño índice".

Imagen del vídeo de la campaña 'Línea 105 Xtantos. Próxima parada'

El encargado de aportar datos prácticos sobre la necesidad de marcar la X en la casilla de la Iglesia ha sido Jesús Sánchez, voluntario y miembro de la Comisión de Sostenimiento, que ha realizado una panorámica reveladora de las necesidades de una diócesis eminentemente rural, que tiene 470 parroquias atendidas por 145 sacerdotes.

¿Cómo reconstruyes tú una iglesia bonita con unas colectas dominicales que no valen ni para pagar la luz? Jesús Sánchez Voluntario y miembro de la Comisión de Sostenimiento

"470 parroquias son 470 templos en pueblos de cinco, siete o doce habitantes, en los que la colecta dominical, en tiempo de verano, pueden ser de 12, 15, 17 euros" -ha lamentado Sánchez, ya que con esa recaudación dominical resulta a todas luces imposible reconstruir un templo.

"Marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta"

Como muestra de ello, ha recordado que la famosa nevada Filomena provocó "entre 350.000 y 400.000 euros de perjuicio, que se materializaron en un cuarto de hora o en dos horas y media. ¿Cómo reconstruyes tú una iglesia bonita como las que todos reconocemos: Carabias, Albendiego o Villacadima, con unas colectas dominicales que no valen ni para pagar la luz?".

De este modo, el voluntario diocesano, que ha trabajado durante 36 años en banca, ha puesto en valor las cantidades de "75 euros por la casilla 105 y, en el mejor de los casos, otros 75 euros por la casilla 106", como un "fondo de generosidad y de solidaridad" con el que que la Iglesia va logrando mantener un patrimonio que -ha subrayado- no es de la Diócesis, sino del pueblo cristiano de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara".