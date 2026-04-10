El Ayuntamiento de Almuñécar ha anunciado que el próximo lunes, 13 de abril, darán comienzo las esperadas obras de remodelación del paseo de La Caletilla. La actuación ha sido adjudicada a la empresa Aquaterra por un importe de 1,8 millones de euros, IVA incluido, y contará con un plazo de ejecución estimado de 10 meses.

Almuñécar transforma el paseo de La Caletilla con una inversión de 1,8 millones de euros y 10 meses de ejecución

Mejoras en infraestructuras y estética

Esta intervención da continuidad al proyecto ya licitado para la renovación integral de este espacio del litoral sexitano. Los trabajos contemplan la mejora de pavimentos, mobiliario urbano y zonas estanciales, así como la modernización de las infraestructuras subterráneas. Se sustituirán las redes de saneamiento por conducciones de mayor diámetro y materiales más duraderos para optimizar el sistema.

Además, el proyecto incluye una nueva solería que se inspira en la del antiguo paseo del Altillo, respetando la estética tradicional del entorno. En el ámbito de la jardinería, se procederá a la renovación del arbolado existente, sustituyendo ejemplares de gran porte por otros que se adapten mejor a las nuevas condiciones del paseo.

Medidas para vecinos y conductores

El Ayuntamiento ha mantenido contacto previo con los vecinos de la zona para informarles sobre el desarrollo de las obras. Según ha comunicado el consistorio, se habilitará un paso peatonal junto a las fachadas para garantizar el acceso a viviendas y establecimientos. Como medida de apoyo, se han ofrecido plazas de aparcamiento gratuito en el parking del paseo del Altillo para los residentes afectados.

En materia de movilidad, el tráfico rodado quedará cortado en el entorno de la rotonda del Altillo, aunque se garantizará el paso a vehículos de emergencia. La línea de autobús urbano que discurre por la zona modificará su recorrido. Además, se ha previsto una planificación para minimizar la afección a la actividad económica, de modo que algunas terrazas y locales no se verán afectados hasta septiembre.

Finalmente, el proyecto cuenta con todos los informes y autorizaciones de las administraciones competentes, incluyendo los ámbitos de costas, cultura y protección arqueológica, lo que garantiza su adecuación a la normativa vigente y al entorno.