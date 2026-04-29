Almuñécar desvela el mapa de sus 17 Cruces de Mayo 2026

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto Manuel García Gilabert, ha presentado el plano oficial con la ubicación de las Cruces de Mayo 2026. La celebración, una de las más participativas del calendario local, se desarrollará del 30 de abril al 3 de mayo y contará con un total de 17 cruces distribuidas en el casco urbano y otros espacios emblemáticos del municipio.

García Gilabert ha subrayado la importancia de mantener vivas las tradiciones populares, afirmando que “las Cruces de Mayo son una celebración muy querida en Almuñécar, que llenan nuestras calles de color, convivencia y participación vecinal”. Desde la concejalía se ha invitado a toda la ciudadanía a sumarse a una propuesta que convierte la localidad en un espacio de encuentro, creatividad y convivencia.

Detrás de cada cruz hay muchas horas de trabajo, ilusión y cariño por nuestras tradiciones"" Manuel García Gilabert Concejal de Fiestas

El edil también ha puesto en valor la implicación de los colectivos y vecinos, destacando que “detrás de cada cruz hay muchas horas de trabajo, ilusión y cariño por nuestras tradiciones”. Por ello, ha animado “a todos los sexitanos y visitantes a recorrer este itinerario y disfrutar del ambiente festivo que se genera en torno a ellas”.

Un concurso para premiar la tradición

De forma paralela, se celebra el tradicional concurso. El jurado del certamen realizará su recorrido por las cruces inscritas durante la jornada del jueves, 30 de abril, para valorar aspectos como la decoración, la originalidad, la iluminación o la integración en el entorno.

El fallo se dará a conocer esa misma noche. En la categoría de adultos, se repartirán premios de 450, 250 y 150 euros, además de dos accésit de 100 euros. Por su parte, las modalidades infantiles recibirán lotes de libros valorados en 50 euros.