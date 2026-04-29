Desarticulan un clan familiar que usaba su casa en Palencia como punto de venta de droga

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palencia a tres personas que integraban una misma unidad familiar como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. La operación ha permitido desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes que se encontraba en una vivienda próxima al centro comercial Arambol.

Una investigación de varios meses

La investigación se inició el pasado mes de noviembre a raíz de diversas informaciones que alertaban sobre una posible actividad de venta de droga en un domicilio. Las gestiones policiales permitieron confirmar la veracidad de los hechos y constatar una afluencia frecuente de personas al inmueble, un movimiento compatible con una actividad de menudeo de sustancias estupefacientes.

Durante el seguimiento, los agentes también detectaron encuentros puntuales en zonas comunes que estaban vinculados a la presunta actividad ilícita. A lo largo de la investigación se obtuvieron indicios adicionales que reforzaron las sospechas sobre el punto de venta de droga.

Entrada, registro y detenciones

La operación policial, desarrollada la pasada semana, culminó con la detención de un matrimonio y de su hijo menor de edad. Previamente, se llevó a cabo una entrada y registro autorizada judicialmente en el domicilio familiar que era el foco de la investigación.

En el registro practicado en la vivienda, los agentes intervinieron 7,3 gramos de hachís, 1,2 gramos de cocaína y cerca de 1.000 euros en efectivo, además de otros efectos relacionados con la actividad delictiva. Con esta intervención, la Policía Nacional da por desmantelado este punto de venta de droga en la capital palentina.

Finalmente, la autoridad judicial competente ha tomado declaración a los tres investigados y ha acordado el levantamiento del secreto de las actuaciones.