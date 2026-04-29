Un experto revela las claves para recuperarse de un accidente de tráfico y evitar secuelas

Las lesiones derivadas de un accidente de tráfico afectan con frecuencia al aparato locomotor, por lo que la intervención de especialistas en traumatología y cirugía ortopédica resulta clave desde el primer momento. Por ello, los expertos recomiendan acudir a centros con unidad de tráficos, como el Hospital Quirón Salud Palmaplanas y la Clínica Rotger, que ofrecen una atención multidisciplinar, continuada y coordinada. El doctor Dr. Reidel Rey explica la importancia de un abordaje integral para evitar posibles secuelas.

Atención integral y coordinada

Las unidades de tráfico hospitalarias ofrecen una atención integral a los pacientes. Según el Dr. Rey, esto se traduce en una asistencia inmediata en urgencias 24 horas, acceso a pruebas diagnósticas por imagen, quirófano, rehabilitación y gestión administrativa, todo ello sin coste para el paciente. La clave del éxito es la "relación estrecha entre todos los departamentos, desde que el paciente entra hasta que le damos el alta", asegura el especialista.

En los tráficos, por lo general, lo hacemos lo más urgente posible, para evitar futuras secuelas" Dr. Reidel Rey Traumatólogo especialista en cirugía ortopédica

El proceso asistencial comienza con una evaluación integral en los primeros cinco días tras el siniestro para realizar un diagnóstico temprano y solicitar las pruebas necesarias. En lesiones como el latigazo cervical, la más frecuente, si la recuperación se retrasa, "intentamos apoyarnos en pruebas complementarias, en este caso la resonancia, para descartar alguna posible lesión aguda", aclara el traumatólogo.

Cirugía y nuevas técnicas

La intervención quirúrgica es necesaria en casos de fracturas, que son más frecuentes en atropellos o accidentes que vienen implicados ciclomotores. Estas operaciones se intentan realizar en las primeras 24, 48 horas de la forma "más urgente posible, para evitar futuras secuelas".

Es el punto de máxima prioridad, porque de eso depende una pronta recuperación y evitar futuras secuelas" Dr. Reidel Rey Traumatólogo especialista en cirugía ortopédica

En los últimos años, las técnicas quirúrgicas han evolucionado significativamente. El Dr. Rey destaca avances como la cirugía robótica, la artroscopia y las técnicas mínimamente invasivas, que "minimizan los daños futuros y también las secuelas". Estos métodos, apoyados por técnicas de radiodiagnóstico avanzadas, permiten un diagnóstico precoz y una recuperación más rápida.

La rehabilitación, un pilar fundamental

La rehabilitación es un pilar fundamental en el proceso de recuperación. Para el Dr. Rey, "es el punto de máxima prioridad, porque de eso depende una pronta recuperación y evitar unas futuras secuelas". Por este motivo, existe un contacto estrecho y un "feedback constantemente activo" entre los servicios de traumatología, los médicos rehabilitadores y los fisioterapeutas para dar solución a las patologías y minimizar los daños.