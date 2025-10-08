Las sexitanas Yurena Aguilar y Ángela Martín, campeonas de la Copa Andalucía Pump Track 2025

El Club RM Bike Team de Almuñécar cerró con un excelente balance su participación en la Copa Andalucía Pump Track 2025, disputada entre los meses de marzo y julio en las sedes de Otívar, Vélez de Benaudalla y Tíjola. Los riders sexitanos consiguieron un total de dos medallas de oro, tres de plata y una de bronce, además de varios puestos destacados en diferentes categorías.

En la clasificación final los oros llegaron de la mano de Yurena Aguilar, que se proclamó campeona en la categoría cadete; y de Ángela Martín, vencedora en máster 40. Las platas fueron para Hugo Etienne Peñalver, segundo en máster 30; José Luis Ruiz, segundo en máster 40; y Lilou Mata, que firmó una brillante segunda posición en ‘Principiante’. A estos resultados se sumó el bronce obtenido por José Luis Ruiz en la competición alevín.

Junto a estos éxitos, otros corredores del RM Bike Team Almuñécar también lograron puestos destacados. Sergio Álvarez fue cuarto en máster 30; Antonio Jerónimo terminó cuarto en máster 40; Enzo Kankkunen Jerónimo fue sexto en ‘Principiante’; Hugo Roldán, octavo en ‘Principiante’; a lo que hay que sumar que Ángel Ruiz, Erik Roldán y Erik Aguilar fueron quinto, séptimo y décimo en promesas 7-8, respectivamente.