La Guardia Civil y el Atlético Salobreña jugarán en la Villa un partido a favor de la AECC

Salobreña acogerá un torneo de fútbol con carácter solidario, será el próximo sábado 11 de octubre a las 20:30 horas en el polideportivo municipal ‘Martín Pérez’ (Los Trances) de dicha localidad granadina. El evento, enmarcado en las celebraciones por la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, tiene un fin benéfico como es recaudar fondos a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en el contexto del ‘Día Internacional del Cáncer de Mama’.

El torneo ha sido organizado por el Ayuntamiento de Salobreña, a través del Área de Relaciones Institucionales y Bienestar Social, con la colaboración del empresario local Javier Flores. El partido enfrentará a un equipo formado por miembros de la Guardia Civil y al Atlético Salobreña, en un encuentro que quiere ser símbolo de solidaridad, unidad y compromiso social por parte de la ciudadanía y las instituciones locales. Además del encuentro deportivo, la velada contará con sorteos y regalos ofrecidos por varios comercios colaboradores del municipio, así como sorpresas para el público asistente.

La entrada tendrá un coste simbólico de tres euros, y la recaudación íntegra será destinada a la AECC, en apoyo a su labor de investigación, prevención y acompañamiento a pacientes y familiares. Las entradas están disponibles en el Ayuntamiento de Salobreña, las oficinas del Atlético Salobreña, el Chiringuito Flores, la Asociación Contra el Cáncer y otros establecimientos colaboradores.