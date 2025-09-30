Esteban Milena y Hajar El Haddioui imponen su ley en la XXXVI Prueba de Fondo ‘Trópico Europa’ de Almuñécar

Almuñécar volvió a convertirse en epicentro del atletismo provincial con la celebración de la XXXVI Prueba de Fondo ‘Trópico Europa’, una cita que reunió a casi un millar de corredores y corredoras en el marco del XXXVIII Gran Premio de Fondo ‘Universo Lorca’, uno de los circuitos más destacados de Andalucía.

El evento, organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar, con salida y meta en el estadio municipal ‘Francisco Bonet’, ofreció a los participantes un recorrido de 10 kilómetros que combinó la belleza rural de la Vega de Río Verde, entre chirimoyos, con un atractivo itinerario urbano junto a los principales paseos marítimos del municipio: El Altillo, La Caletilla, San Cristóbal y Puerta del Mar.

La jornada estuvo marcada por un tiempo agradable, con una ligera brisa y temperaturas en torno a los 28 grados, lo que favoreció el buen desarrollo de la prueba. En categoría masculina el triunfo fue para Esteban Milena Cuesta, del AC Trotasierra que completó el recorrido en 31:33, aventajando en 41 segundos a Francisco Javier Fernández Machado, del CP Agustinos con 32:14. Completó el podio José Alberto Morata Jiménez, del ADA Guadix con 32:56. En féminas la vencedora fue la independiente Hajar El Haddioui (37:15), seguida de Carolina Huertas Álvarez, del AC Trotasierra con 38:25; y Cielo Vivar Delgado, del CA Maracena con un tiempo de 38:27.

La representación sexitana contó con 57 participantes. En chicos el más rápido fue Luis Manuel Padial García, del Atletismo Sexitano con 35:35, seguido de su compañero Daniel Puyol Barbero y Francisco José Martín Rodríguez. En féminas la mejor clasificada fue la ya mencionada Cielo Vivar Delgado (tercera en la general), seguida en meta de Encarnación Castillo Montes (46:59) y Carmen Rodríguez Ligero, del Atletismo Sexitano con 47:28.

La entrega de trofeos estuvo presidida por Luis Aragón, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, acompañado por Lucía González, concejal de Medio Ambiente; Carlos Ferrón, concejal de Agricultura; y Rafael Caballero, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. El máximo edil del deporte municipal sexitano destacó la importancia de la cita para el municipio, y señaló que “es una de las competiciones que más ilusión nos hace acoger, porque reúne a deportistas de toda la provincia y convierte a Almuñécar en punto de encuentro del atletismo popular. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la prueba, y podemos decir que lo logramos con éxito”.