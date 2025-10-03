Cuatro campeones andaluces para el BMX Show Time de Almuñécar en la Copa Pump Track 2025

El Club BMX Show Time de Almuñécar cerró su participación en la Copa Andalucía Pump Track 2025, y lo hizo con cuatro campeones autonómicos tras la disputa de las tres pruebas celebradas en Otívar, Vélez de Benaudalla y en la localidad almeriense de Tíjola.

Los riders sexitanos demostraron un gran nivel en todas las categorías, alcanzando resultados muy destacados. En la categoría Promesas 5-6, Rafael Sánchez González se hizo con la tercera plaza final. En Promesas 7-8, oro para Matthew Hidalgo Jones, mientras que su compañero Álvaro Fernández Franco se colgó el bronce. En el apartado femenino de la misma edad, Cayetana López González también subió al podio en la tercera posición. La categoría Principiante dejó otro éxito para el club, con Ethan Hidalgo Jones proclamándose subcampeón andaluz. En infantil femenino, Rosa Fernández Franco se coronó como campeona de Andalucía.

El dominio sexitano se extendió a cadete, donde Hugo Novo Aneas conquistó el primer puesto de la Copa. En júnior femenino doblete para los sexitanos, oro para Magi Georgieva y plata de Paula Baena Mesa. Finalmente, en la categoría máster 50-60, la experiencia de Antonio Franco Moral le permitió alcanzar el subcampeonato andaluz. Además de estos diez podios, otros corredores del club, y de la escuela, participaron en las distintas pruebas, logrando también notables actuaciones que refuerzan la gran proyección del BMX almuñequero en el ámbito autonómico.