El campo de golf Los Moriscos acoge el XV Torneo Playa Granada

La décimo quinta edición del Torneo Playa Granada toca a la puerta, será el próximo sábado 23 de agosto en el campo de golf Los Moriscos de Motril. La competición se disputará en la modalidad individual stableford, por lo que en cada hoyo se puntúa con relación al par: un punto por el bogey, dos por el par, tres por el birdie y cuatro en el caso del eagle.

En lo deportivo tres serán las categorías: Primera, Segunda y Damas, con premios, entre otros, al driver más centrado del hoyo 15, a la bola más cercana y para cualquier participante que realice un hoyo en un solo golpe. Las inscripciones se pueden formalizar en el Club de Golf Los Moriscos, o contactando con el número de teléfono 958 825 527.

A los participantes se les hará entrega de un espectacular welcome pack, estando prevista una cena gala en la que se realizará la protocolaria entrega de premios que incluirá un gran sorteo de regalos.