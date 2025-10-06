Apostando por la diversión, la salud y el deporte, comienzan las Escuelas Deportivas de Almuñécar

Con la llegada del mes de octubre el Área Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar anunció el inicio de las Escuelas Deportivas Municipales de cara a la temporada 2025/26, una iniciativa que cada año reúnen a cerca de un millar de niños y niñas de la localidad en las distintas actividades que se ofertan.

Las escuelas deportivas municipales ofrecen una amplia variedad de disciplinas, incluyendo fútbol, balonmano, kenpo, baloncesto, BMX, atletismo, ajedrez, pádel, voleibol, tenis de mesa, gimnasia rítmica, natación, bádminton, judo, tenis y ciclismo. Cada una de ellas está diseñada para proporcionar una formación integral a través del deporte, con programas que abarcan desde la iniciación hasta la tecnificación y la competición.

Luis Aragón, concejal de Deportes sexitano, señaló que “las Escuelas Deportivas Municipales no solo fomentan la práctica deportiva, sino que también transmiten valores como la disciplina, el esfuerzo y el compañerismo. Nuestro objetivo es que los niños y niñas disfruten mientras desarrollan hábitos saludables que los acompañen toda la vida”. “Estas escuelas buscan, además, contribuir a la salud y el bienestar de los más jóvenes, ofrecer alternativas activas que prevengan la inactividad y el sedentarismo en la población infantil y adolescente”, puntualizó.