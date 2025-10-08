Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo, segundos en el Circuito Nacional 2025 de vela ligera clase snipe

Tras la disputa del XXVI Memorial ‘Carlos del Castillo’ de Gijón se alcanzó la sexta prueba de las ocho previstas en el calendario del Circuito Nacional 2025 de vela ligera para la clase snipe. Ya se han celebrado las regatas disputadas en Motril, Melilla, La Coruña, Madrid, Santander y Gijón; restan dos citas, la Copa de España en Torrevieja (Alicante), del 9 al 12 de octubre; y la regata en Santiago de la Ribera (Murcia), que será del 6 al 8 de diciembre.

Computados los seis resultados del Circuito Nacional dos regatistas del Real Club Náutico Motril (RCN Motril) se encuentran segundos en las respectivas clasificaciones de patrón y tripulante. Los motrileños Ángel Ballesteros Martínez de la Cámara y Sonia Hidalgo Rubia, con su barco ‘Motril Costa Tropical’, son segundos de un total de 400 regatistas que han llegado a participar en alguna regata.

En la categoría de patrón lidera la clasificación Martin Bermúdez de la Puente Gallego, del Real Club Náutico Madrid con 244 puntos; segundo es Ángel Ballesteros Martínez de la Cámara, del Real Club Náutico Motril con 185. En el tercer puesto, empatados a 135 puntos, figuran tres regatistas: José María Guerrero Macías (Real Club Náutico Motril), Nicolás Viar Laorden (Real Club Marítimo del Abra - Real Sporting Club Gijón) y Roberto Bermúdez de Castro Rey (Club Náutico Marina Coruña).

En cuanto a los tripulantes lidera el ranking Beatriz Díaz Norris, del Real Club Náutico Madrid con 244 puntos; completa el podio la motrileña Sonia Hidalgo Rubia, del Real Club Náutico Motril que es segunda con 185; tercero es Alexandre Tinoco, del Club Marítimo de Mahón de Menorca (Baleares) con 144.