Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo se imponen en la Copa de Andalucía snipe celebrada en Huelva

Las aguas de las magníficas instalaciones del Real Club Marítimo de Huelva fueron el escenario de la Copa de Andalucía para la clase snipe. La regata, con la participación de una veintena de embarcaciones, estuvo organizada por dicha entidad onubense junto con la Federación Andaluza de Vela y la delegación de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Deporte.

El desenlace final estuvo marcado por una última jornada en la que las condiciones de viento fueron complicadas y muy variables, con intensidades de entre 6 y 11 nudos y una dirección que osciló entre los 160 y los 250 grados. Estas circunstancias condicionaron el programa previsto, permitiendo la celebración de una sola manga en la que entró en juego el descarte, un factor decisivo para varias tripulaciones en la lucha por el podio.

Excelentes noticias para la vela motrileña. Los campeones fueron Ángel Ballesteros Martínez de la Cámara y Sonia Hidalgo Rubia, del Real Club Náutico Motril con su barco ‘Motril Costa Tropical’, que aventajaron en un solo punto a Ignacio Zalvide López (Club Náutico Sevilla) y Fausto Arroyo Grajera (RCMT Punta Umbría). Completaron el podio Raúl Ortiz Vázquez y Juan María Carrasco Martínez, ambos del CD Náutico de Punta Umbría. A las puertas del cajón se situaron Diego Pérez y Alejandra Villegas, del Club de Mar Almería.