Andrés Vázquez y Antonio Guevara se clasifican para el Cup Nacional Máster de pádel

Los jugadores del Padello Andrés Vázquez Gómez y Antonio Guevara de la Torre, este último malagueño afincado en Motril, competirán el 8 y 9 de noviembre en el Club Navalcarnero Volea Pádel Indoor (Madrid) por la Cup Nacional Máster, a su vez evento de nivel 1. El segundo puesto en la liguilla zonal de Granada les dio la clasificación para la Fase Andaluza de la Cup Series, que se disputó en el Club Fantasy de Málaga.

En la ciudad hispalense hubieron de jugar una liguilla que los enfrentó en un primer partido con una pareja de sevillana, a la que vencieron en el tie-break del tercer set. En el segundo duelo, frente a una dupla de Cádiz, nueva victoria en tres sets (remontando tras perder el primero); y, en el tercer partido, triunfo sobre una pareja malagueña en dos sets. El pleno les hizo quedar primeros y, con ello, clasificarse para la final, en la que tuvieron como rivales a los granadinos del Box Pádel Júnior, los que les habían privado del campeonato en la fase granadina.

El partido por el título no empezó bien. El retraso en dar la alineación hizo que la organización les penalizase con un 3-0 de entrada en el primer set, que acabaron perdiendo 6-1. Vázquez y Guevara no se vinieron abajo y sacaron lo mejor de su pádel para llevarse los dos siguientes sets, ambos por el marcador de 6-2, y proclamarse campeones andaluces.