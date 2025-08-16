El alicantino Eduardo Blanco y la maña Marta Pintanel, campeones de la 84 travesía a nado del Puerto de Motril

Organizada por la sección de natación del Real Club Náutico Motril, con el patrocinio del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril y del Puerto de Motril, y la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y la Diputación de Granada, se disputó la LXXXIV Travesía a Nado del Puerto de Motril, segunda prueba más antigua de España de la especialidad tras la cita invernal de Barcelona.

En lo estadístico un total de 231 nadadores, superando con creces los 197 de la pasada edición, completaron los dos recorridos. De esa cifra 209, 156 hombres y 53 mujeres, tomaron la salida en la prueba reina absoluta de 1.600 metros; a lo que hay que añadir los 22 alevines y jóvenes nadadores (trece chicos y nueve féminas), que hicieron la distancia corta de 600 metros.

Triunfo del alicantino, nacido en Elche, Eduardo Blanco Molla, con un tiempo de 17:58, seguido del riojano Lucas Nievas García, ganador del pasado año, que realizó 18:34. Completó el podio el valenciano Nicolás Probert Vargas con 18:42. En chicas la ganadora absoluta fue la maña Marta Pintanel Raymundo, a su vez undécima de la general en la línea de meta con una gran marca de 19:55. Segunda fue Julia Medina Martín, con 20:00; y tercera la motrileña Tamara Frías Molina, natal de Carchuna y que defiende los colores del Real Club Náutico Motril con 21:01.

Locales y jóvenes

En las clasificaciones de nadadores locales el triunfo masculino en la prueba reina (1.600 metros) fue para Maxim Krikushov (20:19), seguido de Martín Sicilia Blanco (20:45) y Antonio Bermúdez Tovar (20:55). En féminas dominio de la incombustible carchunera Tamara Frías Molina (21:01), tras ella llegó Marta Isabel Cañadas López (23:56) y Candela Valenzuela Alconcher (23:59).

Como viene siendo norma, y en esta ocasión no lo fue menos ya que se contó con mayor número de participantes, uno de los momentos más emotivos fue la salida y llegada destinada a los alevines y a los jóvenes nadadores. En chicos el podio lo completaron Jorge García Guillén López, del CD Sav Almería, por delante de Iván Gálvez Hernández y Fernando Jaén Martínez, ambos del CDU Granada Natación. En féminas las tres primeras clasificadas fueron Lucía Vaca Taboada, del CDU Granada Natación; Nerea Macías Tellez, del CN Mijas; y Marta Aroca García, del Club Natación Almería.