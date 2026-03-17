Alberto Barroso y María Díaz, campeones del Open MTB Puerta de la Alpujarra Lanjarón 2026

Lanjarón volvió a convertirse el pasado fin de semana en el epicentro del mountain bike granadino con la celebración de la Media Maratón del Open MTB Puerta de la Alpujarra, tercera cita del Circuito Provincial BTT Media Maratón Diputación de Granada 2026.

Tras el corte de cinta a cargo del alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, junto a la concejal de Deportes, Antonia Romero, y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Ciclismo (FAC), Ignacio Valdivia, se desarrolló una segunda jornada con un primer tramo neutralizado de aproximadamente 2,5 kilómetros antes de dar paso a la competición para casi 400 corredores. Los participantes afrontaron un exigente trazado de 44 kilómetros y dificultad física media-alta que recorrió la sierra y los alrededores de Lanjarón, combinando carriles, veredas y senderos que han permitido disfrutar de algunos de los parajes más espectaculares del municipio.

El recorrido puso a prueba la resistencia de los bikers desde los primeros compases con la subida al Alto de Pallarín. Tras un tramo de descenso, los corredores han afrontado la ascensión más larga de la jornada hasta el Alto Castaños de Mondújar, antes de encarar el Alto del Cortijo Terrón y una pronunciada bajada final que ha conducido a los participantes hasta la línea de meta en la Plaza de la Constitución.

La jornada coronó como ganador absoluto de la media maratón a Alberto Barroso Gómez, seguido de Víctor Manuel Fernández en segunda posición y Diego del Valle Arroyo, en tercer lugar. En féminas, la victoria fue para María Díaz Pernía, seguida de Francisca Jiménez Pérez y Marta Ballesteros Liébanes en segunda y tercera posición, respectivamente.

Este intenso fin de semana de BTT comenzó el sábado con la disputa de la contrarreloj individual (CRI), una prueba no puntuable para el circuito provincial con un recorrido de aproximadamente 6 kilómetros y cerca de 390 metros de desnivel acumulado que discurrió por el casco urbano y diferentes puntos del municipio. Cerca de 300 corredores participaron en esa primera jornada, en la que Alberto Barroso Gómez y María Díaz Pernía lograron los mejores tiempos del día en masculino y féminas, respectivamente. Con la suma de los resultados de las ambas jornadas, Barroso y Díaz se proclamaron también ganadores absolutos del Open MTB Puerta de la Alpujarra 2026, cerrando así un fin de semana que ha llenado Lanjarón de amantes del mountain bike.

En la entrega de premios estuvieron presentes Eric Escobedo, alcalde de Lanjarón; Antonia Romero, concejala de Deportes; Manuel lozano, director técnico de la prueba; así como el presidente de la FAC, Carlos Rueda, y el delegado provincial, Ignacio Valdivia. En la misma Escobedo destacó la importancia que tiene esta cita deportiva y el gran ambiente vivido. “Esta prueba supone además un importante escaparate y una gran promoción para nuestro pueblo, no solo por la belleza del recorrido, sino también por la presencia de corredores de referencia que atraen la mirada de muchos aficionados”; subrayando que “estos eventos generan actividad económica, llenan nuestras calles de deportistas y visitantes y proyectan la imagen de Lanjarón como un destino ideal para la práctica del deporte en la naturaleza”.