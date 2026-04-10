El plan gastronómico definitivo para disfrutar del centro de Granada

Con la llegada del fin de semana surgen nuevos planes gastronómicos, y una de las propuestas más destacadas llega desde el Grupo Avades. Belén Garach, en representación del grupo, recomienda el restaurante Paco Martín como una "opción fantástica" para disfrutar en el centro de Granada. Su ubicación es uno de sus grandes atractivos, ya que se encuentra "lindando pared con pared con la Virgen de la Angustia", lo que permite combinar la comida con un paseo por la ciudad.

Una cocina casera y de producto

La filosofía del restaurante se basa en dos pilares fundamentales. Belén Garach destaca que lo que ofrecen es "un producto muy muy buen producto y luego una cocina muy muy casera". La carta es un reflejo de la gastronomía tradicional andaluza y granadina, con platos como las croquetas de rabo de toro caseras, una carrillada casera, un arroz caldoso espectacular o postres como las torrijas caseras.

Otras de las especialidades que Garais menciona son el "pantumaca con jamoncito nuestro de la Alpujarra" o el "quesito también con denominación de origen nuestra granadina". Además, el restaurante cuenta con una terraza muy agradable que permite disfrutar de las vistas de la basílica.

Un plan completo para vivir Granada

La visita a Paco Martín se presenta como el punto de partida para "un plan muy granadino", según describe Garais. La experiencia puede continuar con una visita cultural a los tesoros de la ciudad, para después enlazar con un "tardeo" o unas compras por el centro. En este sentido, Garais hace un llamamiento a apoyar la economía local.

Belén Garach insiste en la importancia de vivir la ciudad: "el comercio granadino es insignia nuestra y tenemos que potenciarlo y tenemos que vivir todo de lo granaíno y del turismo". Su propuesta final es una combinación de "gastronomía, turismo, disfrutar de la familia, de los amigos, tardeos, producto bueno", un plan completo para aprovechar al máximo la capital granadina.