Andalucía despide a Olga Carrión a sus 52 años: "Te has ido demasiado pronto"

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Carrión Mancebo, ha fallecido este viernes a los 52 años de edad. La noticia ha sido confirmada por el presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, que ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y social. Sevillana de nacimiento, ocupaba el cargo desde diciembre de 2022, según han informado fuentes de la Junta.

El presidente andaluz ha sido uno de los primeros en expresar su dolor por la pérdida. "Tenemos el corazón roto. Se nos ha ido Olga Carrión; amiga, compañera, buena persona y una mujer extraordinaria a la que todos vamos a recordar con un cariño enorme", ha señalado Moreno. En sus palabras, ha destacado no solo el plano personal, sino también el profesional, reconociendo la valiosa aportación de la directora al frente del IAM.

Moreno ha elogiado la gestión de Carrión, afirmando que "ha hecho una labor excepcional en el IAM y ha sido un regalo conocerla y aprender de ella". El presidente ha concluido su mensaje de condolencia asegurando que la van a echar "mucho de menos", unas palabras que reflejan el impacto de su fallecimiento en el seno del ejecutivo autonómico y del partido.

Ha sido un regalo conocerla y aprender de ella" Juanma Moreno

Desde el PP de Sevilla, partido en el que militaba Olga Carrión, también se han sumado a las muestras de condolencia con un mensaje cargado de afecto. "No hay palabras para expresar el dolor que sentimos por tu pérdida. Te has ido demasiado pronto", ha publicado la formación en su perfil de la red social X, evidenciando la profunda tristeza que ha causado la noticia entre sus compañeros.

El partido provincial ha querido recordarla destacando sus cualidades humanas y su compromiso. Según han expresado, deja "un vacío inmenso entre todos nosotros, pero también un recuerdo imborrable de tu bondad, tu entrega y tu manera de estar siempre cerca de los demás". El mensaje finaliza con una sentida despedida: "Hoy despedimos a una compañera muy querida y a una amiga. Tu familia del PP de Sevilla te llevará siempre en el corazón y en la memoria".

Dejas un vacío inmenso entre todos nosotros"

Una vida dedicada al servicio público

Olga Carrión Mancebo contaba con una notable trayectoria en la gestión pública antes de asumir la dirección del Instituto Andaluz de la Mujer. Su nombramiento se produjo en diciembre de 2022, momento desde el cual ha liderado las políticas de igualdad del Gobierno andaluz. Su perfil combinaba la formación académica con una experiencia consolidada en la administración local.

Licenciada en Geografía e Historia, su carrera política tuvo un importante capítulo en el ámbito municipal. Entre los años 2011 y 2015, fue directora del Distrito Casco Antiguo del Ayuntamiento de Sevilla. Desempeñó este cargo durante el mandato del popular Juan Ignacio Zoido como alcalde de la capital hispalense, una etapa que le permitió adquirir un profundo conocimiento de la gestión local y el contacto directo con la ciudadanía.