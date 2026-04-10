Lorca volverá a pedir a Adif que atienda las demandas vecinales sobre el AVE

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, se reunirán antes de fin de mes para abordar las modificaciones pendientes del proyecto del AVE que el gestor ferroviario se comprometió a estudiar el pasado noviembre. El objetivo es trasladar las peticiones del consistorio y de los vecinos de las pedanías de Campillo y Torrecilla para mejorar la seguridad del trazado.

La seguridad ante posibles riadas

El concejal de Infraestructuras, Ángel Meca, ha recordado que las propuestas se centran en el drenaje de las aguas pluviales bajo la plataforma del tren, especialmente en zonas atravesadas por ramblas o con riesgo de inundación. Aunque Adif anunció en noviembre una mejora de los sistemas de drenaje en la rambla de Torrecilla, los vecinos consideran que las medidas resultan insuficientes.

Por ello, los afectados demandan un viaducto de algo más de cien metros para que la plataforma ferroviaria no actúe como barrera para el agua en caso de riada, una petición sobre la que Adif aún no se ha pronunciado. La Delegación del Gobierno, por su parte, se comprometió a consultar a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para garantizar la seguridad de los habitantes.

Terminar con alguno de los flecos que nos quedan pendientes sobre mejoras en el proyecto" Ángel Meca Concejal de Infraestructuras

Otros asuntos sobre la mesa

En la reunión, según ha avanzado Meca, se buscará "terminar con alguno de los flecos que nos quedan pendientes", ya que todavía no han obtenido respuesta por parte del gestor ferroviario. Entre estos asuntos se encuentra la mejora de algunos pasos peatonales en la zona de Tercia y la resolución de problemas con las aguas en el Camino Vera y la zona de San Antonio.

Además, el consistorio reclamará a Adif un informe detallado sobre cómo quedará la superficie del soterramiento. Este documento es clave para que los servicios municipales puedan planificar la construcción de la Alameda Central, la futura vía verde sobre el túnel subterráneo del ferrocarril, en el antiguo recorrido de las vías en superficie.