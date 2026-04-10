La Champions eclipsa el derbi

Nunca hasta ahora habíamos escuchado ni a Flick ni a un entrenador del Barcelona de la época contemporánea ser tan claro sobre el debate de si es más importante ganar la Liga o la Champions. Guardiola siempre defendió la teoría de que le daba más importancia a la Liga porque era lo que te marcaba el rendimiento sostenido del equipo en el día a día. La Champions puede ser más de momentos, de picos de forma o de si te acompaña o no la fortuna. Flick ha dejado clarísima su opinión: la liga es la base pero él está aquí para ganar la Champions, es su objetivo, el de los jugadores, el del club y lo que desean los aficionados. No quiere decir eso que no valore La liga pero marca claramente la prioridad. El Barça lleva más de diez años sin ganarla. La temporada pasada se quedó a tres minutos de la final y el martes por la noche sabemos si esta vez se queda más lejos o si el sueño sigue vivo.

Antes de intentar la hazaña de remontar en el Metropolitano hay que jugar el derbi, un partido siempre especial. Los blaugrana tienen un cojín considerable en la Liga, siete puntos respecto al Real Madrid, por lo que el técnico alemán debe y puede permitirse introducir rotaciones ante el Espanyol. Aunque no ha despejado dudas en la rueda de prensa previa al partido se puede intuir que Pedri va a descansar seguro. El canario se quedó en el vestuario en el descanso del partido frente al Atlético de Madrid con molestias, no hay lesión pero es pieza no hay que correr riesgos. A la pregunta de si descansará Yamal el entrenador ha contestado que siempre es bueno que inicie, por lo que parece que será titular y en función de como vaya el partido tendrá más o menos descanso. Y lo que parece más claro es que veremos a Gavi en el once titular por primera vez después de su grave lesión. La buena noticia es que De Jong volverá a la convocatoria, que tendrá minutos durante el partido y que si todo va bien podría ser titular en el Metropolitano. Bernal trabaja con el objetivo de entrar en la lista para Madrid.

Aunque los culés están más pendientes de lo que pueda pasar el martes, el derbi siempre es un partido especial. Lo viven de forma más intensa los canteranos que llevan toda la vida enfrentándose en categorías inferiores. El Espanyol será un rival peligroso que busca la primera victoria del 2026, acercarse un poco más a la salvación, torpedearle el título de liga al Barça y volver a ganar en el Camp Nou 17 años después. Casi nada.