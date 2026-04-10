El dulce de membrillo de Málaga se reinventa para conquistar el mercado internacional

La empresa malagueña Trafrut Cano se ha lanzado a la promoción exterior de su producto estrella, el dulce de membrillo artesanal, bajo el paraguas de Sabor a Málaga. La compañía ha formado parte de una misión comercial en Polonia, ha asistido a la feria Alimentaria en Barcelona y se prepara para un próximo evento en Madrid. Su responsable, Natalia Cano, define estas citas como "oportunidades fantásticas para promocionar nuestro dulce de membrillo, ya sea fuera de nuestra frontera o dentro".

Una labor de 'educación' en el extranjero

La entrada en mercados exteriores, como el polaco, ha supuesto un reto que la empresa ha afrontado como una "labor directamente de educación", explica Cano. En Polonia, donde la fruta del membrillo se utiliza para elaborar licor, el público desconoce el dulce. La estrategia de Trafrut Cano ha sido explicar que es un producto tradicional español, su método de elaboración y su maridaje más habitual con queso.

Innovación: del membrillo tradicional a la cayena

Aunque la empresa lleva desde 1997 elaborando la receta tradicional, "el de toda la vida, el de la abuela", en los últimos años han decidido explorar nuevas elaboraciones. "Hemos decidido que era momento de empezar a darle vuelta a otro tipo de elaboraciones al mismo producto, pero con otro toque, ¿no?", comenta la responsable de la firma.

Hemos decidido que era momento de empezar a darle vuelta a otro tipo de elaboraciones al mismo producto, pero con otro toque"

Dulce de membrillo con naranja

Fruto de esta apuesta por la innovación han nacido variedades como el dulce de membrillo con naranja y el dulce de membrillo con canela. La última creación, presentada en Alimentaria, es el dulce de membrillo con naranja y cayena. Además, la empresa llevará una "novedad muy, muy interesante" a la próxima feria de Madrid, aunque de momento guardan el secreto.

El maridaje perfecto: más allá del queso fresco

La combinación clásica del membrillo es con queso fresco, pero desde Trafrut Cano aseguran haber probado sus productos "con todos los tipos de queso que te puedas imaginar". Natalia Cano señala que han dejado atrás la idea de que solo funciona con queso fresco, y pone como ejemplo el buen maridaje de su membrillo a la canela con un semicurado de los montes de Málaga.

El tradicional es que da igual dónde lo ponga, que queda bien siempre"

Dulce de membrillo

Según Cano, el sabor tradicional "da igual dónde lo ponga, que queda bien siempre", y su versatilidad se extiende también a las bebidas. La empresa ha realizado catas con vinos de la provincia, logrando combinaciones "espectaculares" con un vino de la bodega Quitapenas o un blanco de la bodega Bentomiz, de la Axarquía.

Esta visión integral es la base de su estrategia de promoción internacional. El objetivo es montar la "experiencia Sabor a Málaga total", presentando en el extranjero un conjunto que une el dulce de membrillo con los vinos y quesos de Málaga para ofrecer una experiencia gastronómica completa y representativa de la provincia.