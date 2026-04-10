La "tormenta perfecta" de lluvia y sol dispara el polen y las alergias esta primavera

La alergia ha llegado con una fuerza inusitada esta primavera, un fenómeno que los expertos atribuyen a la meteorología. Según explica Arturo Ariño, investigador del Instituto Bioma y profesor en la Universidad de Navarra, la combinación de días de lluvia seguidos de jornadas soleadas y cálidas es el detonante.

La alternancia de días con lluvia seguidos de días de calor y sol suele disparar la emisión de polen" Arturo Ariño Investigador del Instituto Bioma y profesor en la Universidad de Navarra

Esta secuencia, que se ha repetido varias veces durante la estación, crea las condiciones ideales para que las plantas liberen grandes cantidades de polen a la atmósfera. Los últimos datos en Pamplona muestran niveles disparados de polen de plátano, cipreses y abedules.

Las plantas que más problemas causan

Aunque existen unas 50 plantas alergénicas, algunas son más problemáticas que otras. "Las gramíneas es el, probablemente, la planta más común causando alergias, seguida, pues, de algunos árboles", señala Ariño. Ahora mismo, la atmósfera está cargada con polen de pinos, chopos, arces, abedules y plátanos, aunque la sensibilidad de cada persona varía. Contrariamente a la creencia popular, las ciudades no ofrecen un resguardo seguro, ya que el viento transporta el polen desde el campo y los propios jardines urbanos son una fuente importante.

El pico de concentración de polen se da en primavera, principalmente entre marzo y junio. Sin embargo, hay plantas que polinizan en otras épocas, como el ciprés, típico del invierno. La medición de estos niveles se realiza con captadores que recogen muestras, las cuales son analizadas por expertos en un laboratorio, aunque se está trabajando en sistemas automáticos con inteligencia artificial que aún se encuentran en fase experimental.

El impacto en la salud: más que estornudos

La alergia no es una dolencia banal y afecta gravemente a la calidad de vida. Gabriel Gastaminza, director del servicio de Alergología de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), advierte que va más allá de los síntomas leves. "Pensamos que es una enfermedad muy banal, pero provoca una inflamación de todas las mucosas de la vía aérea", afirma.

Pensamos que es una enfermedad muy banal, pero provoca una inflamación de todas las mucosas de la vía aérea" Gabriel Gastaminza Director del servicio de Alergología de la Clínica Universidad de Navarra

Esta inflamación causa congestión nasal, dificultad para respirar e interrumpe el sueño. En muchos casos, puede derivar en asma, con crisis que pueden llegar a ser graves. Esta situación obliga a muchos pacientes a limitar su vida diaria, evitando actividades al aire libre. Según Gastaminza, la alergia es cada vez más común y ya afecta a una de cada cuatro personas en España, debido a una combinación de factores genéticos y el estilo de vida de los países desarrollados.

Tratamientos y medidas de prevención

Para combatir la alergia, el primer escalón suelen ser los antihistamínicos, aunque a menudo provocan somnolencia. Como alternativa existen tratamientos locales para la nariz y los ojos. Para los casos más severos, Gastaminza recomienda las vacunas, ya que "van a la raíz del problema, disminuyen la alergia y cortan la evolución de la enfermedad". Este tratamiento es especialmente aconsejado cuando el paciente desarrolla síntomas de asma.

Como medidas preventivas, se aconseja el uso de gafas de sol y mascarillas. En casa, es suficiente con ventilar durante diez minutos y mantener las ventanas cerradas el resto del día. También se recomienda viajar en coche con las ventanillas subidas para evitar la exposición directa al polen.