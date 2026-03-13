Granada ya es finalista para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Granada ha logrado un objetivo crucial en su aspiración de convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 al ser seleccionada como ciudad finalista. Este logro la sitúa en la fase decisiva del proceso junto a las candidaturas de Cáceres, Las Palmas y Oviedo, consolidando un camino marcado por el esfuerzo colectivo y la unión de toda la provincia.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha expresado su orgullo y satisfacción, destacando que “hoy Granada puede decir con orgullo que es finalista para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Llegar hasta aquí es un logro extraordinario”. Además, ha subrayado que lo más importante es que la candidatura ha conseguido unir a toda una ciudad en torno a la cultura.

Hemos defendido una candidatura rigurosa, sólida y profundamente viva" Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

Un proyecto para unir a la ciudad

La candidatura ha destacado por su fuerte carácter territorial y colectivo, contando con el respaldo de más de 350 entidades, los 174 municipios de la provincia, instituciones y una amplia participación social. La Universidad, centros de investigación, empresas y profesionales del sector creativo también se han sumado a una iniciativa concebida como un auténtico proyecto de ciudad.

Este hito llega tras la defensa oficial del bid book en el Ministerio de Cultura ante un panel de expertos internacionales. Sobre la propuesta, Carazo ha manifestado que “hemos defendido una candidatura rigurosa, sólida y profundamente viva, explicado con claridad qué ciudad queremos ser y cómo la cultura puede ayudarnos a construir una Granada más abierta, creativa y conectada con Europa”.

Una mirada hacia el futuro de Granada

El proyecto Granada 2031 plantea una ambiciosa estrategia cultural que incluye la creación de nuevos espacios para la innovación cultural y la recuperación de patrimonio histórico. La candidatura también busca reforzar el papel de Granada como gran capital cultural, alineando su proyecto con los valores europeos y los retos de la agenda urbana contemporánea, con la vista puesta en el Plan Estratégico 2040.

Tenemos proyecto, tenemos equipo y tenemos la ilusión de toda una ciudad" Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

La ciudad afronta los próximos meses con el objetivo de culminar el proceso a finales de año. “Tenemos proyecto, tenemos equipo y tenemos la ilusión de toda una ciudad, unida y deseosa de seguir avanzando en el camino”, ha concluido la alcaldesa, agradeciendo el apoyo de cada ciudadano que ha creído en el proyecto para convertir a Granada en Capital Europea de la Cultura en 2031.