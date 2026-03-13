Capital Cultural 2031: Hoy conoceremos las ciudades finalistas, Granada parte como favorita

Cientos de granadinos "abren" la Puerta de la Justicia en apoyo de la candidatura Granada 2031Granada ha vivido este domingo una jornada histórica marcada por la emoción, la participación y el compromiso colectivo con la cultura. Con motivo del Día Mundial del Patrimonio, el Ayuntamiento ha celebrado un gran acto en la Puerta de la Justicia de la Alhambra, lo que va a ser en una imagen inolvidable del apoyo de la ciudad a la candidatura Granada 2031. La respuesta de los granadinos fue notable desde el primer momento.POLITICA ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD ANDALUCÍAAYUNTAMIENTO DE GRANADA

El Ministerio de Cultura ha anunciado este mediodía en la sede de la Plaza del Rey la "lista corta" de las ciudades españolas que pasan a la fase final para obtener el prestigioso título de Capital Europea de la Cultura en 2031.

Tras una semana de intensas defensas técnicas en Madrid, el comité de expertos internacionales —compuesto por diez especialistas designados por las instituciones europeas y dos por el Gobierno de España— ha emitido su veredicto, reduciendo el grupo de aspirantes iniciales.

la lista completa de las ciudades españolas que han hecho oficial su candidatura para ser Capital Europea de la Cultura en 2031:

Granada: Una de las candidaturas más sólidas, apoyada en el 500 aniversario de su Universidad (UGR).

Jerez de la Frontera: Centrada en el flamenco, el vino y su potencial como eje vertebrador de la provincia de Cádiz.

Burgos: Bajo el lema "Renacimiento", busca transformar la ciudad a través de la cultura y la industria sostenible.

Cáceres: Repite tras su intento para 2016, apostando por su patrimonio y su conexión con Iberoamérica.

Oviedo: Enfocada en su identidad asturiana y su relevancia histórica en el norte de España.

Las Palmas de Gran Canaria: Buscando ser el puente cultural entre Europa, África y América.

Toledo: Apostando por su historia como "Ciudad de las Tres Culturas" y su cercanía estratégica a Madrid.

Las ciudades que hoy celebran su pase a la final no han tenido un camino fácil. Durante los últimos días, las delegaciones encabezadas por sus respectivos alcaldes y equipos técnicos han tenido que convencer al jurado de que su programa cultural no solo es excelente a nivel artístico, sino que cumple con los criterios clave de la Comisión Europea:

Dimensión europea: Fomento del diálogo intercultural y la identidad común.

Sostenibilidad: Impacto real en la ciudad más allá del año de celebración.

Participación: Inclusión de la ciudadanía en el proceso creativo.

"El nivel de los proyectos presentados este año demuestra que la cultura sigue siendo el alma vertebradora de nuestras ciudades", declaró un portavoz del Ministerio tras el anuncio.¿Qué viene ahora? El calendario hacia 2031

La carrera no ha terminado. Las ciudades finalistas entran ahora en un "periodo de perfeccionamiento" que durará varios meses:

Marzo - Noviembre 2026: Las finalistas deberán redactar un segundo "Bid Book" (libro de candidatura) mucho más detallado, incorporando las recomendaciones del jurado.

Finales de 2026: El jurado visitará cada una de las ciudades seleccionadas para evaluar sobre el terreno la viabilidad de los proyectos.

Diciembre 2026: Se anunciará la ciudad ganadora definitiva que compartirá la capitalidad en 2031 con una ciudad de Malta.

España vuelve a ser el epicentro cultural europeo, buscando suceder a ciudades como Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016).