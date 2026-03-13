La nueva generación de titiriteros nace en Jaca: niños de Escolapios crean marionetas con calcetines y cucharas

Alumnos del colegio Escolapios de Jaca han participado en el taller de radio de Cope donde han compartido su experiencia tras la visita de una titiritera. Los estudiantes, junto a su profesora, Cristina Martínez, han explicado cómo aprendieron el antiguo oficio de los titiriteros y el proceso para crear sus propias marionetas con materiales reciclados.

El arte de hacer reír

Durante la emisión, los niños han recordado que la función histórica de los titiriteros era hacer reír a la gente, desde los reyes hasta los campesinos. La inspiración ha llegado de la mano de la titiritera Teresa, quien les habló de su compañero Ramón, un "titiritero de nacimiento" que, según les contó, "desde los 6 añitos había estado haciendo títeres".

Creatividad con objetos cotidianos

Imagen de los chicos de Escolapios

Una de las lecciones del taller fue que no hay límites para la imaginación, ya que las marionetas pueden hacerse con casi cualquier cosa. Teresa les animó a usar "calcetines", "papel", "globos", "cartón", cucharas o tenedores, demostrando que la creatividad no necesita grandes recursos.

Los escolares han mostrado con orgullo sus creaciones: un castillo de papel, figuras hechas con rollos de cartón y lana, una bruja con globos y gorros de cumpleaños, y hasta un gato hecho con un tenedor y una niña con una cuchara. Con ellas, ahora planean inventar una historia y realizar su propia obra de teatro.

Profesiones de futuro

Al ser preguntados sobre qué quieren ser de mayores, las respuestas han sido variadas. Entre los sueños de los pequeños se encuentran profesiones como policía, bombero o veterinaria, aunque por ahora, su principal proyecto es dar vida a sus nuevas marionetas.