Granada celebra los 25 años del festival ‘Abril para vivir’ con un homenaje a Carlos Cano

El Festival Internacional de Cantautores y Cantautoras 'Abril para Vivir' ha presentado su 25 edición, que se celebrará este próximo mes en Granada. El ciclo, consolidado como una de las citas imprescindibles de la canción de autor a nivel nacional e internacional, volverá a convertir a la ciudad en epicentro de este género musical con profundas raíces en la capital.

Representa mucho más que una programación musical, es una seña de identidad cultural de Granada" Jorge Saavedra Concejal de Cultura

El concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha subrayado que ‘Abril para Vivir’ "representa mucho más que una programación musical, es una seña de identidad cultural de Granada que cada primavera transforma la ciudad en un espacio de encuentro para la creación, la memoria y la emoción". Para el edil, "alcanzar los 25 años es un logro que demuestra la consolidación de un proyecto que ha sabido crecer manteniendo su esencia".

Un doble aniversario: 25 años de festival y 80 de Carlos Cano

Esta edición tiene un carácter especialmente significativo al coincidir con dos efemérides importantes: el 25 aniversario del festival y el 80 aniversario del nacimiento de Carlos Cano, figura clave que inspiró su creación. La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha destacado que "esta edición tiene un carácter especialmente significativo al coincidir con dos efemérides importantes".

Caracuel también ha resaltado la importancia de la colaboración para que "los ecos de lo que ocurre en la capital lleguen a los municipios de la provincia". Gracias a ello, la extensión provincial del festival llegará este año a Polícar, Lugros, Montejícar, Jerez del Marquesado, Piñar y Alicún.

Novedades y programa de la 25ª edición

El programa de este año combina actividades consolidadas con nuevas iniciativas. El festival contará con artistas de países como Argentina, Cuba y Perú, entre los que destacan Leonardo García, Yoli Campos y Yaíma Orozco. Como novedad, se incorpora la Residencia Artística Abril para Vivir, que reunirá a los finalistas del certamen en un espacio de formación con profesionales del sector.

Uno de los momentos más destacados será el concierto homenaje a Carlos Cano, que se celebrará el 17 de abril en el Teatro Isabel la Católica. Además, se recupera la "Ruta de Cantautores y Cantautoras" por plazas como Bib-Rambla, Plaza Nueva o Plaza de las Pasiegas. El director del festival, Juan Trova, ha agradecido el apoyo de las instituciones para ofrecer "una programación rica, diversa y de gran calidad".

‘Abril para Vivir’ está impulsado por el Centro Lucini de la Canción de Autor con el respaldo del Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, Fundación SGAE, AIE y la Universidad de Granada. El festival continúa así cumpliendo su objetivo de preservar y promover el patrimonio de la canción de autor.