Expertos de Vithas Granada desvelan las claves actuales en el tratamiento del párkinson

El Hospital Vithas Granada organiza el próximo 28 de abril a las 17:00 horas una charla divulgativa sobre el abordaje actual y los nuevos tratamientos frente al párkinson. El encuentro, enmarcado en el proyecto Vithas Aula Salud, será impartido por los especialistas de su Servicio de Neurología, la Dra. Ana Jimeno y el Dr. Javier Peregrina, ambos del Instituto de Neurociencias Vithas.

El objetivo de la sesión es ofrecer información útil y cercana a pacientes, familiares y personas interesadas en conocer el recorrido asistencial de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta las opciones terapéuticas más avanzadas.

Del diagnóstico a las terapias avanzadas

La neuróloga Ana Jimeno centrará su intervención en los primeros pasos tras el diagnóstico, resolviendo dudas frecuentes y orientando sobre la importancia de un abordaje precoz y personalizado. Posteriormente, el Dr. Javier Peregrina abordará el papel de las terapias de segunda línea, explicando en qué situaciones se contemplan y cómo se integran en el seguimiento cuando los tratamientos iniciales no dan la respuesta esperada.

La información comprensible y rigurosa ayuda a los pacientes a afrontar mejor el diagnóstico y a participar activamente en las decisiones sobre su tratamiento" Ana Jimeno Neurologa

Información para decidir

Ambos especialistas destacan la importancia de la divulgación sanitaria para que los pacientes puedan tomar un rol activo. "La información comprensible y rigurosa ayuda a los pacientes a afrontar mejor el diagnóstico y a participar activamente en las decisiones sobre su tratamiento", señalan. Por ello, insisten en la necesidad de adaptar cada abordaje a la situación clínica y personal de cada paciente.

La charla se enmarca en la apuesta del hospital por la cercanía con el paciente como herramienta clave para mejorar la calidad de vida. La asistencia es gratuita hasta completar aforo y las personas interesadas pueden inscribirse a través del correo electrónico comunicaciongranada@vithas.es.