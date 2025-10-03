Cambia con cinta aislante el 6 de su matrícula por un 8 y consigue una multa de 6000 euros

La Policía Local ha denunciado y propuesto para multa de 6.000 euros, con retirada de seis puntos del carné de conducir, al titular de un vehículo cuya matrícula los agentes detectaron que habría sido manipulada para "esquivar las cámaras" de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada, que entraba en vigor con sanciones este pasado miércoles, 1 de octubre.

"Esquivar las cámaras de la ZBE, como el titular de este coche, pretendiendo ocultar su identidad, convirtiendo con cinta aislante su seis en ocho no es un buen truco", ha indicado la Policía Local a través de redes sociales en un mensaje, en el que ha dado cuenta de la sanción a este conductor.

00:00 Volumen Descargar Ana Agudo, concejal de movilidad

Las primeras horas de ZBE con sanciones en esta ciudad andaluza transcurrían este pasado miércoles con "normalidad" en sus accesos y en la movilidad general en su trama urbana, prácticamente toda ella afectada por este proyecto, cuyo régimen sancionador se irá aplicando de forma "progresiva" en este último trimestre del año, según destacaron desde el Ayuntamiento de Granada.

De este modo, en octubre los coches no matriculados en la capital y sin etiqueta medioambiental que accedan a la ZBE serán multados un máximo de una vez al mes, y en noviembre, de una vez a la semana, mientras que en diciembre el régimen sancionador se aplicará ya con cada infracción que se cometa con el vehículo correspondiente.