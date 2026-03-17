La historia de Philip Scrubb, del Palmer Basket Mallorca: un bebé con un MVP bajo el brazo

Un hijo es una bendición, no hay que dejar de repetirlo en estos tiempos confusos. Lo saben bien todos los padres que siguen creando una familia con orgullo. En la sabiduría popular se dice aquello de que los bebés llegan con un pan bajo el brazo. En el caso del jugador del Palmer Basket Mallorca, Philip Scrubb, ha traído por lo pronto un MVP bajo el brazo.

Scrubb es un jugador de categoría superior que vino a mitad de temporada a Mallorca para ayudar al equipo mallorquín. El base-escolta fue padre de nuevo el pasado miércoles, por lo que no pudo estar en el partido en Menorca. Pero el domingo reaparecía ante el Grupo Alega Cantabria en Son Moix y fue el mejor de su equipo en la importantísima victoria.

El canadiense firmó un partido espectacular, asumiendo el liderazgo del equipo para ganar el partido y convertirse en el MVP de la Primera FEB. Ha sido el segundo MVP de la temporada para Scrubb.

El encuentro ante el Grupo Alega Cantabria fue muy trabajado y no se decidió hasta el final, 86-83. El Palmer tiene que picar mucha piedra para sacar adelante sus partidos, pero con jugadores del nivel de Phil Scrubb lo está consiguiendo, suma ya seis victorias y está fuera del descenso desde hace un par de semanas, tras haber estado toda la temporada ahí. Le espera un calendario durísimo por lo que el equipo va a tener que seguir exigiéndose al máximo. Por lo pronto salidas a Santiago y Fuenlabrada.

Scrubb se mostró en el partido con una gran seguridad, el técnico de los cántabros Lolo Encinas puso una defensa más asfixiante a Scrubb en la subida del balón porque era el jugador clave del partido, pero el canadiense asumió la responsabilidad para generar y también fabricarse sus tiros, tanto en la media distancia como en el triple. Con 28 de valoración, firmaba un doble-doble de 20 puntos y 11 asistencias. Anotaba 20 puntos con 4/9 en triples (4/4 TL), 2 rebotes, 11 asistencias, 2 recuperaciones y 4 faltas recibidas. El base-escolta tiene experiencia en la ACB en equipos como Estudiantes, Obradoiro y Leyma Coruña. Venía del Petkim Spor de Esmirna (Turquía).

Un proyecto rectificado.-

Con el cambio importante en la plantilla tras el pésimo arranque, llegaron jugadores como el mencionado Scrubb, Atencia, Sanadze, Izaw Bolavie o Josh Roberts. También se cambió de entrenador, primero Lucas Victoriano tras la dimisión temprana de Marco Justo. El club no tuvo paciencia tras un resultado catastrófico ante Obradoiro y pidió a su segundo, Juani Diez de Acharán que se hiciera cargo del equipo. Con el argentino y la reforma de la plantilla el Palmer ha vuelto a la dinámica ganadora.